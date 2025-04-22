Землю накрыла магнитная буря, в среду ожидается более слабая
Киев • УНН
22 апреля зафиксирована умеренная магнитная буря (К-индекс 6), 23 ожидается более слабая (К-индекс 5).
Землю 22 апреля накрыла умеренная магнитная буря. Причиной стала высокая солнечная активность. Чуть более слабая буря с индексом 5 баллов ожидается и завтра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meteoagent.
Детали
Сегодня прогнозируется солнечная активность с К-индексом 6, что соответствует умеренному уровню. Такие бури преимущественно влияют на самочувствие метеозависимых. Продолжительная буря такой мощности может привести к повреждению трансформаторов. В некоторых широтах может быть заметно даже полярное сияние.
Еще одна магнитная буря немного меньшей мощности (К-индекс 5) накроет Землю завтра, 23 апреля. А уже с 24 апреля, ученые прогнозируют уменьшение интенсивности возмущений до К-индекса 4.
Онлайн-прогноз солнечных вспышек и штормов рассчитывается с помощью спутниковых систем и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Данные зависят от активности Солнца, поэтому прогноз обновляется онлайн.
Уровень магнитных бурь оценивается по Kp-индексу (индексу геомагнитной активности): 0-3: отсутствие возмущений; 4-5: слабая буря; 6-7: умеренная буря; 8-9: сильная буря.
Как уменьшили влияние магнитных бурь на здоровье
Как сообщается, метеозависимым людям в эти дни желательно уменьшить физические и психологические нагрузки, обеспечить себе полноценный сон, поддерживать водный баланс в организме (пейте не менее 2 л воды в день), отказаться от жирной пищи и алкоголя, добавить в свой распорядок дня прогулки или по крайней мере проветривать помещение чаще: свежий воздух поможет улучшить самочувствие.
Магнитные бури в апреле 2025: когда ожидать24.03.25, 13:58 • 315757 просмотров