У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 14:10
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
10 жовтня, 10:53
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
10 жовтня, 09:44
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
Внаслідок ударів по Одесі пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура

Київ • УНН

 750 перегляди

В Одесі внаслідок ударів пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру, постраждала одна особа. Загорілися об'єкти енергетики та готельно-ресторанний комплекс, також пошкоджено три житлові будинки.

Внаслідок ударів по Одесі пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура

Армія рф завдала ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеси, внаслідок чого постраждала 1 особа. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Деталі

"Внаслідок влучань спалахнули пожежі енергетичної інфраструктури та 3-поверхової будівлі готельно-ресторанного комплексу. Вогнеборці врятували 2 осіб та оперативно ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 особі.

"Також зазнали ушкоджень 3 житлові будинки. За попередньою інформацію - постраждала 1 особа", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих атак на Гуляйполе (Запорізька область) загинула жінка.

Ольга Розгон

Суспільство
Електроенергія
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Гуляйполе
Одеса