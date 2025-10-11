Внаслідок ударів по Одесі пошкоджена енергетична та цивільна інфраструктура
Київ • УНН
В Одесі внаслідок ударів пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру, постраждала одна особа. Загорілися об'єкти енергетики та готельно-ресторанний комплекс, також пошкоджено три житлові будинки.
Армія рф завдала ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одеси, внаслідок чого постраждала 1 особа. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
Деталі
"Внаслідок влучань спалахнули пожежі енергетичної інфраструктури та 3-поверхової будівлі готельно-ресторанного комплексу. Вогнеборці врятували 2 осіб та оперативно ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 особі.
"Також зазнали ушкоджень 3 житлові будинки. За попередньою інформацію - постраждала 1 особа", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
