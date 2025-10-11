$41.510.00
В результате ударов по Одессе повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В Одессе в результате ударов повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, пострадал один человек. Загорелись объекты энергетики и гостинично-ресторанный комплекс, также повреждены три жилых дома.

В результате ударов по Одессе повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура

Армия РФ нанесла удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Одессы, в результате чего пострадал 1 человек. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Подробности

"В результате попаданий вспыхнули пожары энергетической инфраструктуры и 3-этажного здания гостинично-ресторанного комплекса. Пожарные спасли 2 человек и оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 21 человеку.

"Также получили повреждения 3 жилых дома. По предварительной информации - пострадал 1 человек", - добавили в ГСЧС.

Напомним

В результате вражеских атак на Гуляйполе (Запорожская область) погибла женщина.

Ольга Розгон

Общество
Электроэнергия
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Гуляйполе
Одесса