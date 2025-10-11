$41.510.10
10 жовтня, 19:08 • 16300 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 31424 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 39540 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 28534 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 25517 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 32574 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 39553 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 42655 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19683 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 20119 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Атака на Запоріжжя: загинула жінка, 11 людей поранені

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Внаслідок ворожих атак на Гуляйполе Запорізької області загинула жінка, 11 людей отримали поранення в обласному центрі. Окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах регіону, включаючи ракетні та авіаційні обстріли.

Атака на Запоріжжя: загинула жінка, 11 людей поранені

Внаслідок ворожих атак на Гуляйполе (Запорізька область) загинула жінка. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що в обласному центрі через ворожі удари поранень зазнали 11 людей.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області:

  • ворог здійснив 4 ракетні обстріли по Запоріжжю;
    • війська рф завдали 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Залізничному, Успенівці, Малинівці та Полтавці;
      • 459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
        • 2 обстріли з РСЗВ накрили Полтавку;
          • 203 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

            "Надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автівок та об'єктів соціальної інфраструктури", - додав Федоров.

            Нагадаємо

            Напередодні внаслідок нічних обстрілів Запорізької області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Окупанти здійснили 720 ударів по 12 населених пунктах регіону, включаючи ракетні та авіаудари.

            У Запоріжжі помер 7-річний хлопчик, поранений під час нічної атаки росії – ОВА10.10.25, 04:11 • 2916 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

            Війна в Україні
            Запорізька область
            Гуляйполе
            Запоріжжя