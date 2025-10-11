Атака на Запоріжжя: загинула жінка, 11 людей поранені
Київ • УНН
Внаслідок ворожих атак на Гуляйполе Запорізької області загинула жінка, 11 людей отримали поранення в обласному центрі. Окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах регіону, включаючи ракетні та авіаційні обстріли.
Внаслідок ворожих атак на Гуляйполе (Запорізька область) загинула жінка. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
Він уточнив, що в обласному центрі через ворожі удари поранень зазнали 11 людей.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 679 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області:
- ворог здійснив 4 ракетні обстріли по Запоріжжю;
- війська рф завдали 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Залізничному, Успенівці, Малинівці та Полтавці;
- 459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;
- 2 обстріли з РСЗВ накрили Полтавку;
- 203 артилерійських удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 68 повідомлень про руйнування багатоповерхівок, приватних будинків, автівок та об'єктів соціальної інфраструктури", - додав Федоров.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок нічних обстрілів Запорізької області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Окупанти здійснили 720 ударів по 12 населених пунктах регіону, включаючи ракетні та авіаудари.
