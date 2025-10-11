Атака на Запорожье: погибла женщина, 11 человек ранены
Киев • УНН
В результате вражеских атак на Гуляйполе Запорожской области погибла женщина, 11 человек получили ранения в областном центре. Оккупанты нанесли 679 ударов по 14 населенным пунктам региона, включая ракетные и авиационные обстрелы.
В результате вражеских атак на Гуляйполе (Запорожская область) погибла женщина. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что в областном центре из-за вражеских ударов ранения получили 11 человек.
Всего за сутки оккупанты нанесли 679 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области:
- враг совершил 4 ракетных обстрела по Запорожью;
- войска рф нанесли 11 авиационных ударов по Запорожью, Беленькому, Зализничному, Успеновке, Малиновке и Полтавке;
- 459 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное;
- 2 обстрела из РСЗО накрыли Полтавку;
- 203 артиллерийских удара нанесено по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Гуляйпольского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
"Поступило 68 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры", - добавил Федоров.
Напомним
Накануне в результате ночных обстрелов Запорожской области погибли два человека, еще двое получили ранения. Оккупанты совершили 720 ударов по 12 населенным пунктам региона, включая ракетные и авиаудары.
В Запорожье умер 7-летний мальчик, раненый во время ночной атаки россии – ОВА10.10.25, 04:11 • 2916 просмотров