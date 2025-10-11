$41.510.10
Атака на Запорожье: погибла женщина, 11 человек ранены

Киев • УНН

 • 1490 просмотра

В результате вражеских атак на Гуляйполе Запорожской области погибла женщина, 11 человек получили ранения в областном центре. Оккупанты нанесли 679 ударов по 14 населенным пунктам региона, включая ракетные и авиационные обстрелы.

Атака на Запорожье: погибла женщина, 11 человек ранены

В результате вражеских атак на Гуляйполе (Запорожская область) погибла женщина. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что в областном центре из-за вражеских ударов ранения получили 11 человек.

Всего за сутки оккупанты нанесли 679 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области:

  • враг совершил 4 ракетных обстрела по Запорожью;
    • войска рф нанесли 11 авиационных ударов по Запорожью, Беленькому, Зализничному, Успеновке, Малиновке и Полтавке;
      • 459 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное;
        • 2 обстрела из РСЗО накрыли Полтавку;
          • 203 артиллерийских удара нанесено по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Гуляйпольского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

            "Поступило 68 сообщений о разрушении многоэтажек, частных домов, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры", - добавил Федоров.

            Напомним

            Накануне в результате ночных обстрелов Запорожской области погибли два человека, еще двое получили ранения. Оккупанты совершили 720 ударов по 12 населенным пунктам региона, включая ракетные и авиаудары.

            В Запорожье умер 7-летний мальчик, раненый во время ночной атаки россии – ОВА10.10.25, 04:11 • 2916 просмотров

            Вадим Хлюдзинский

            Война в Украине
            Запорожская область
            Гуляйполе
            Запорожье