російські атаки на Запорізьку область: двоє загиблих, сотні ударів за добу – ОВА про наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічних обстрілів Запорізької області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Окупанти здійснили 720 ударів по 12 населених пунктах регіону, включаючи ракетні та авіаудари.
Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя та області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, ворог завдав понад 700 ударів по регіону, атакуючи як міста, так і села. Про це очільник ОВА повідомив в Телеграм, пише УНН.
Деталі
За останню добу окупанти здійснили масовані обстріли 12 населених пунктів Запорізької області. По Запоріжжю випустили п’ять ракет та здійснили шість авіаударів по місту та району Полтавки.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 720 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
Крім того, близько 504 безпілотників різних типів атакували населені пункти від Матвіївки й Червонодніпровки до Гуляйполя та Новоданилівки.
РСЗВ окупантів тричі накривали Степове, Чарівне та Полтавку, а артилерія нанесла понад 200 ударів по території семи громад області. Зафіксовано 51 випадок руйнувань приватних будинків, квартир, автівок та об’єктів інфраструктури.
