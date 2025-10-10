$41.400.09
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 35009 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 29522 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 36293 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 39371 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 63451 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 59259 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27900 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 23031 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 49403 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
російські атаки на Запорізьку область: двоє загиблих, сотні ударів за добу – ОВА про наслідки

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Внаслідок нічних обстрілів Запорізької області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Окупанти здійснили 720 ударів по 12 населених пунктах регіону, включаючи ракетні та авіаудари.

російські атаки на Запорізьку область: двоє загиблих, сотні ударів за добу – ОВА про наслідки

Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя та області загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, ворог завдав понад 700 ударів по регіону, атакуючи як міста, так і села. Про це очільник ОВА повідомив в Телеграм, пише УНН.

Деталі

За останню добу окупанти здійснили масовані обстріли 12 населених пунктів Запорізької області. По Запоріжжю випустили п’ять ракет та здійснили шість авіаударів по місту та району Полтавки. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 720 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області 

– заявив Федоров.

Крім того, близько 504 безпілотників різних типів атакували населені пункти від Матвіївки й Червонодніпровки до Гуляйполя та Новоданилівки.

РСЗВ окупантів тричі накривали Степове, Чарівне та Полтавку, а артилерія нанесла понад 200 ударів по території семи громад області. Зафіксовано 51 випадок руйнувань приватних будинків, квартир, автівок та об’єктів інфраструктури.

У Запоріжжі закликають тимчасово обмежити споживання газу через пошкодження мереж10.10.25, 06:58 • 1750 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Запорізька область
Гуляйполе
Запоріжжя