российские атаки на Запорожскую область: двое погибших, сотни ударов за сутки – ОВА о последствиях

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 13877 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 33420 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 35108 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 38455 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 61986 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57988 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27837 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23001 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48410 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17766 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко9 октября, 21:29 • 14183 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице9 октября, 22:12 • 13761 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 29094 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом00:22 • 14101 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo02:12 • 10296 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 48641 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 61971 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57974 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48395 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 79656 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Стабб
Елена Соседка
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Сумская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 48646 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 22951 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 37344 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 53907 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 67554 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Вашингтон Пост
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
E-6 Mercury

российские атаки на Запорожскую область: двое погибших, сотни ударов за сутки – ОВА о последствиях

Киев • УНН

 • 816 просмотра

В результате ночных обстрелов Запорожской области погибли два человека, еще двое получили ранения. Оккупанты совершили 720 ударов по 12 населенным пунктам региона, включая ракетные и авиаудары.

российские атаки на Запорожскую область: двое погибших, сотни ударов за сутки – ОВА о последствиях

В результате ночных обстрелов Запорожья и области погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, враг нанес более 700 ударов по региону, атакуя как города, так и села. Об этом глава ОВА сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

За последние сутки оккупанты совершили массированные обстрелы 12 населенных пунктов Запорожской области. По Запорожью выпустили пять ракет и совершили шесть авиаударов по городу и району Полтавки.

Всего за сутки оккупанты нанесли 720 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

– заявил Федоров.

Кроме того, около 504 беспилотников различных типов атаковали населенные пункты от Матвеевки и Червоноднепровки до Гуляйполя и Новоданиловки.

РСЗО оккупантов трижды накрывали Степное, Чаривное и Полтавку, а артиллерия нанесла более 200 ударов по территории семи общин области. Зафиксирован 51 случай разрушений частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В Запорожье призывают временно ограничить потребление газа из-за повреждения сетей10.10.25, 06:58 • 1566 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Запорожская область
Гуляйполе
Запорожье