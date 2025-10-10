российские атаки на Запорожскую область: двое погибших, сотни ударов за сутки – ОВА о последствиях
Киев • УНН
В результате ночных обстрелов Запорожской области погибли два человека, еще двое получили ранения. Оккупанты совершили 720 ударов по 12 населенным пунктам региона, включая ракетные и авиаудары.
В результате ночных обстрелов Запорожья и области погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, враг нанес более 700 ударов по региону, атакуя как города, так и села. Об этом глава ОВА сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
За последние сутки оккупанты совершили массированные обстрелы 12 населенных пунктов Запорожской области. По Запорожью выпустили пять ракет и совершили шесть авиаударов по городу и району Полтавки.
Всего за сутки оккупанты нанесли 720 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области
Кроме того, около 504 беспилотников различных типов атаковали населенные пункты от Матвеевки и Червоноднепровки до Гуляйполя и Новоданиловки.
РСЗО оккупантов трижды накрывали Степное, Чаривное и Полтавку, а артиллерия нанесла более 200 ударов по территории семи общин области. Зафиксирован 51 случай разрушений частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.
