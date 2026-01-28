Двоє медиків постраждали у Херсоні через удар рф по лікарні 28 січня
Київ • УНН
Вранці 28 січня російські війська обстріляли лікарню в Дніпровському районі Херсона. Двоє медичних працівників віком 45 та 55 років отримали поранення.
Вранці 28 січня російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсона. Під удар потрапила одна з лікарень у Дніпровському районі міста, внаслідок чого постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, обстріл Херсона стався близько 08:20. Окупаційні війська уразили територію однієї з лікарень.
Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що внаслідок обстрілу лікарні в Дніпровському районі міста поранення отримали двоє медпрацівників 45 та 55 років.
У 45-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову травму, відкриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення. Його госпіталізовано. Другий постраждалий дістав мінно-вибухову травму. російські окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати цивільні об'єкти та мирних жителів
Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями рф.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом учинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)
Нагадаємо
російські війська обстрілюють Херсонську ТЕЦ з артилерії та дронів, намагаючись перешкодити відновленню. Нафтогаз доставляє в Херсон обігрівачі, щоб забезпечити місто теплом.