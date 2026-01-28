Двоє медиків постраждали у Херсоні через удар рф по лікарні 28 січня

Вранці 28 січня російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсона. Під удар потрапила одна з лікарень у Дніпровському районі міста, внаслідок чого постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, обстріл Херсона стався близько 08:20. Окупаційні війська уразили територію однієї з лікарень.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що внаслідок обстрілу лікарні в Дніпровському районі міста поранення отримали двоє медпрацівників 45 та 55 років.

У 45-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову травму, відкриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення. Його госпіталізовано. Другий постраждалий дістав мінно-вибухову травму. російські окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати цивільні об'єкти та мирних жителів - наголосив він.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями рф.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом учинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) - підкреслюють у прокуратурі.

Нагадаємо

російські війська обстрілюють Херсонську ТЕЦ з артилерії та дронів, намагаючись перешкодити відновленню. Нафтогаз доставляє в Херсон обігрівачі, щоб забезпечити місто теплом.