Ексклюзив
10:05 • 6726 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 12476 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 13437 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 15574 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 21482 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 40322 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 55009 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41780 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 67802 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 32013 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Двоє медиків постраждали у Херсоні через удар рф по лікарні 28 січня

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Вранці 28 січня російські війська обстріляли лікарню в Дніпровському районі Херсона. Двоє медичних працівників віком 45 та 55 років отримали поранення.

Двоє медиків постраждали у Херсоні через удар рф по лікарні 28 січня

Вранці 28 січня російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсона. Під удар потрапила одна з лікарень у Дніпровському районі міста, внаслідок чого постраждали двоє медичних працівників. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, обстріл Херсона стався близько 08:20. Окупаційні війська уразили територію однієї з лікарень.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що внаслідок обстрілу лікарні в Дніпровському районі міста поранення отримали двоє медпрацівників 45 та 55 років.

У 45-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову травму, відкриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення. Його госпіталізовано. Другий постраждалий дістав мінно-вибухову травму. російські окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати цивільні об'єкти та мирних жителів

- наголосив він.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями рф.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом учинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)

- підкреслюють у прокуратурі.

Нагадаємо

російські війська обстрілюють Херсонську ТЕЦ з артилерії та дронів, намагаючись перешкодити відновленню. Нафтогаз доставляє в Херсон обігрівачі, щоб забезпечити місто теплом.

Алла Кіосак

