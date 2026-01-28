Двое медиков пострадали в Херсоне из-за удара рф по больнице 28 января

Утром 28 января российские войска совершили артиллерийский обстрел Херсона. Под удар попала одна из больниц в Днепровском районе города, в результате чего пострадали двое медицинских работников. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, обстрел Херсона произошел около 08:20. Оккупационные войска поразили территорию одной из больниц.

Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько уточнил, что в результате обстрела больницы в Днепровском районе города ранения получили двое медработников 45 и 55 лет.

У 45-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения. Он госпитализирован. Второй пострадавший получил минно-взрывную травму. российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать гражданские объекты и мирных жителей - подчеркнул он.

Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия военных преступлений, совершенных военнослужащими рф.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) - подчеркивают в прокуратуре.

Напомним

российские войска обстреливают Херсонскую ТЭЦ из артиллерии и дронов, пытаясь помешать восстановлению. Нафтогаз доставляет в Херсон обогреватели, чтобы обеспечить город теплом.