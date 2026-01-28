Двое медиков пострадали в Херсоне из-за удара рф по больнице 28 января
Киев • УНН
Утром 28 января российские войска обстреляли больницу в Днепровском районе Херсона. Двое медицинских работников в возрасте 45 и 55 лет получили ранения.
Утром 28 января российские войска совершили артиллерийский обстрел Херсона. Под удар попала одна из больниц в Днепровском районе города, в результате чего пострадали двое медицинских работников. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, обстрел Херсона произошел около 08:20. Оккупационные войска поразили территорию одной из больниц.
Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько уточнил, что в результате обстрела больницы в Днепровском районе города ранения получили двое медработников 45 и 55 лет.
У 45-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения. Он госпитализирован. Второй пострадавший получил минно-взрывную травму. российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать гражданские объекты и мирных жителей
Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия военных преступлений, совершенных военнослужащими рф.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)
Напомним
российские войска обстреливают Херсонскую ТЭЦ из артиллерии и дронов, пытаясь помешать восстановлению. Нафтогаз доставляет в Херсон обогреватели, чтобы обеспечить город теплом.