Эксклюзив
10:05 • 6040 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 11605 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 12628 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 14779 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 20823 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 39940 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 54723 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 41700 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 67008 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31978 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Двое медиков пострадали в Херсоне из-за удара рф по больнице 28 января

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Утром 28 января российские войска обстреляли больницу в Днепровском районе Херсона. Двое медицинских работников в возрасте 45 и 55 лет получили ранения.

Двое медиков пострадали в Херсоне из-за удара рф по больнице 28 января

Утром 28 января российские войска совершили артиллерийский обстрел Херсона. Под удар попала одна из больниц в Днепровском районе города, в результате чего пострадали двое медицинских работников. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, обстрел Херсона произошел около 08:20. Оккупационные войска поразили территорию одной из больниц.

Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько уточнил, что в результате обстрела больницы в Днепровском районе города ранения получили двое медработников 45 и 55 лет.

У 45-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения. Он госпитализирован. Второй пострадавший получил минно-взрывную травму. российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать гражданские объекты и мирных жителей

- подчеркнул он.

Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия военных преступлений, совершенных военнослужащими рф.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)

- подчеркивают в прокуратуре.

Напомним

российские войска обстреливают Херсонскую ТЭЦ из артиллерии и дронов, пытаясь помешать восстановлению. Нафтогаз доставляет в Херсон обогреватели, чтобы обеспечить город теплом.

Алла Киосак

