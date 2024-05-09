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Візит Сі Цзіньпіна викликає безпрецедентний ентузіазм у Сербії, вірному союзнику Китаю в Європі

Візит Сі Цзіньпіна викликає безпрецедентний ентузіазм у Сербії, вірному союзнику Китаю в Європі

Київ • УНН

 • 25114 перегляди

Президент Сербії Вучич привітав голову КНР Сі з безпрецедентним ентузіазмом, розгорнувши понад 6500 поліцейських і піднявши китайські прапори по всьому Белграду, демонструючи тісні зв'язки Сербії з Китаєм як противагу Заходу.

Приїзд лідера Китая Сі Цзіньпіна до Белграда в рамках його європейського турне викликав безпрецедентний ентузіазм у Сербії – країні, яку часто вважають одним з найвідданіших союзників Китаю в Європі. Про це у середу, 8 травня, пише POLITICO, передає УНН.

Деталі

Президент Сербії Александар Вучич заявив Сі під час зустрічі, що хоча як лідера великої держави його зустрічатимуть з повагою в усьому світі, але такої шани і любові, яку він зустріне у Сербії, він не знайде більше ніде.

Видання зазначає, що приїзд Сі був зустрінутий суворими заходами безпеки, які фактично зупинили сербську столицю: понад 6 500 поліцейських були розміщені в ключових точках уздовж маршруту візиту, надаючи китайському правителю почесті. Прапори Китаю були підняті по всьому Белграду, і приблизно 50 автобусів доставляли людей з різних куточків країни до головного місця події.

Видання нагадує, що багатополярність є ключовим аспектом зовнішньополітичної стратегії Китаю, формулювання якої часто служить завісою для явної мети нинішнього керівництва кинути виклик домінуванню США в глобальній політиці.

Сербія, відома своїми тісними зв'язками з Росією і частою критикою політики Брюсселя, виявляється корисним інструментом у цьому прагненні, незважаючи на свій скромний розмір і економічний вплив.

Цей візит показує, що Сербія проміняла Росію на Китай, коли мова йде про її головного партнера, щоб торгуватися із Заходом. Повномасштабне вторгнення в Україну поставило сербсько-російські відносини під пильний контроль, тому уряд бачить вигоду в тому, щоб частіше розігрувати китайську карту, оскільки вона вважається менш провокаційною

сказав Вук Вуксанович, експерт з китайсько-сербських відносин і старший науковий співробітник Белградського центру політики безпеки.

За його словами, Балкани, і Сербія зокрема, стали ще більш цікавими для Китаю зараз, коли одна гілка ініціативи "Один пояс, один шлях" через Росію і Білорусь була фактично відрізана повномасштабним вторгненням в Україну.

Німеччина направила два військові кораблі у Південнокитайське море на тлі напруженості між КНР і Тайванем08.05.24, 12:03 • 16379 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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