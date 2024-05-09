Візит Сі Цзіньпіна викликає безпрецедентний ентузіазм у Сербії, вірному союзнику Китаю в Європі

Приїзд лідера Китая Сі Цзіньпіна до Белграда в рамках його європейського турне викликав безпрецедентний ентузіазм у Сербії – країні, яку часто вважають одним з найвідданіших союзників Китаю в Європі. Про це у середу, 8 травня, пише POLITICO, передає УНН.

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Президент Сербії Александар Вучич заявив Сі під час зустрічі, що хоча як лідера великої держави його зустрічатимуть з повагою в усьому світі, але такої шани і любові, яку він зустріне у Сербії, він не знайде більше ніде.

Видання зазначає, що приїзд Сі був зустрінутий суворими заходами безпеки, які фактично зупинили сербську столицю: понад 6 500 поліцейських були розміщені в ключових точках уздовж маршруту візиту, надаючи китайському правителю почесті. Прапори Китаю були підняті по всьому Белграду, і приблизно 50 автобусів доставляли людей з різних куточків країни до головного місця події.

Видання нагадує, що багатополярність є ключовим аспектом зовнішньополітичної стратегії Китаю, формулювання якої часто служить завісою для явної мети нинішнього керівництва кинути виклик домінуванню США в глобальній політиці.

Сербія, відома своїми тісними зв'язками з Росією і частою критикою політики Брюсселя, виявляється корисним інструментом у цьому прагненні, незважаючи на свій скромний розмір і економічний вплив.

Цей візит показує, що Сербія проміняла Росію на Китай, коли мова йде про її головного партнера, щоб торгуватися із Заходом. Повномасштабне вторгнення в Україну поставило сербсько-російські відносини під пильний контроль, тому уряд бачить вигоду в тому, щоб частіше розігрувати китайську карту, оскільки вона вважається менш провокаційною