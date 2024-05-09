Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  100323 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  104312 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  114427 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  112655 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166372 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149844 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149265 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  258601 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109964 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120739 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Публикации

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7 мая 2024, 11:15  •  218276 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  521975 просмотра

Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе

Президент Сербии Вучич приветствовал председателя КНР Си с беспрецедентным энтузиазмом, развернув более 6500 полицейских и подняв китайские флаги по всему Белграду, демонстрируя тесные связи Сербии с Китаем как противовес Западу.

политика •   •  403 просмотра
Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе

Спортсмены помогут привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира в Украине

Украинских и иностранных спортсменов призвали помочь привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира, направленного на прекращение войны России против Украины и восстановление территориальной целостности Украины.

Война •   •  204 просмотра
Спортсмены помогут привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира в Украине

США готовят новые пакеты военной помощи Украине

Соединенные Штаты готовят новые пакеты военной помощи для Украины, чтобы восстановить предыдущий уровень поставок вооружений, о чем заявил представитель Государственного департамента США.

Война •   •  115 просмотра
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В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

В Украине запустили электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который будет содержать данные о вручении повесток и позволит обновлять контактную информацию.

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В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Россияне продвинулись вперед возле села Веселое в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону и выйти к Северску.

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DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

Армения не будет финансировать программы Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, фактически отказываясь от участия в финансировании деятельности организации, оставаясь при этом ее членом.

Общество •   •  5053 просмотра
Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Центральная избирательная комиссия Украины отметила ничтожность "результатов выборов" президента России, проведенных на временно оккупированных территориях Украины, объявив их нелегитимными и призвав иностранные государства и международные организации не признавать их.

Война •   •  6465 просмотра
ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей на должности судей местных судов, но от 22% до 61% судейских должностей остаются незаполненными.

Общество •   •  7375 просмотра
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Индия задержала четырех человек, подозреваемых в вербовке местных мужчин в российскую армию, которых затем против их воли отправили воевать в Украину.

Война •   •  8266 просмотра
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

Верховная Рада Украины доработает законопроект о введении накопительной пенсионной системы для обеспечения дополнительных пенсионных накоплений для граждан Украины.

Экономика •   •  9103 просмотра
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении