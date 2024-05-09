Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе

Приезд лидера Китая Си Цзиньпина в Белград в рамках его европейского турне вызвал беспрецедентный энтузиазм в Сербии - стране, которую часто считают одним из самых преданных союзников Китая в Европе. Об этом в среду, 8 мая, пишет POLITICO, передает УНН.

Детали

Президент Сербии Александар Вучич заявил Си во время встречи, что хотя как лидера великой державы его будут встречать с уважением во всем мире, но такого уважения и любви, которую он встретит в Сербии, он не найдет больше нигде.

Издание отмечает, что приезд Си был встречен строгими мерами безопасности, которые фактически остановили сербскую столицу: более 6 500 полицейских были размещены в ключевых точках вдоль маршрута визита, оказывая китайскому правителю почести. Флаги Китая были подняты по всему Белграду, и примерно 50 автобусов доставляли людей из разных уголков страны к главному месту события.

Издание напоминает, что многополярность является ключевым аспектом внешнеполитической стратегии Китая, формулировка которой часто служит завесой для явной цели нынешнего руководства бросить вызов доминированию США в глобальной политике.

Сербия, известная своими тесными связями с Россией и частой критикой политики Брюсселя, оказывается полезным инструментом в этом стремлении, несмотря на свой скромный размер и экономическое влияние.

Этот визит показывает, что Сербия променяла Россию на Китай, когда речь идет о ее главном партнере, чтобы торговаться с Западом. Полномасштабное вторжение в Украину поставило сербско-российские отношения под пристальный контроль, поэтому правительство видит выгоду в том, чтобы чаще разыгрывать китайскую карту, поскольку она считается менее провокационной сказал Вук Вуксанович, эксперт по китайско-сербским отношениям и старший научный сотрудник Белградского центра политики безопасности.

По его словам, Балканы, и Сербия в частности, стали еще более интересными для Китая сейчас, когда одна ветка инициативы "Один пояс, один путь" через Россию и Беларусь была фактически отрезана полномасштабным вторжением в Украину.

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