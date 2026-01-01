Відсьогодні в Україні оплата праці педагогів зросте на 30%
З сьогоднішнього дня в Україні на 30% зросте оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. На підвищення заробітних плат у Держбюджеті на 2026 рік передбачено 64,6 мільярда гривень.
Деталі
У Державному бюджеті на 2026 рік для підвищення заробітних плат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, як повідомляється, передбачено кошти у розмірі 64,6 мільярда гривень.
Водночас таке підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, яких здебільшого фінансують із місцевих бюджетів
Завдяки збільшенню обсягу освітньої субвенції та інших державних бюджетних програм, громади отримають додаткові кошти, частина яких надходитиме у формі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і залишатиметься в місцевих бюджетах, частково покриваючи видатки на підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів освіти, яких фінансують із місцевих бюджетів, зазначили у МОН.
Окрім того, у 2026 році педагоги закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці
На доплати на період з січня до серпня 2026 року з державного бюджету, як повідомляється, виділено 10,37 мільярда гривень. Доплати, як очікується, "отримають понад 409 тисяч педагогів, із них понад 25,5 тисячі працюють на прифронтових територіях". Розмір доплати:
- 2000 грн (2600 грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників;
- 4000 грн (5200 грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.
Для працівників, які мають навантаження понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.
Доповнення
Раніше уряд анонсував поетапне підвищення заробітних плат: з 1 січня 2026 року на 30%; з 1 вересня 2026 року - ще на 20%.
"Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу", - повідомили у МОН.