Відсьогодні в Україні оплата праці педагогів зросте на 30%

Київ • УНН

 • 16 перегляди

З сьогоднішнього дня в Україні на 30% зросте оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. На підвищення заробітних плат у Держбюджеті на 2026 рік передбачено 64,6 мільярда гривень.

Відсьогодні в Україні оплата праці педагогів зросте на 30%

Відсьогодні в Україні оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників зросте на 30%, передає УНН із посиланням на МОН.

Деталі

У Державному бюджеті на 2026 рік для підвищення заробітних плат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, як повідомляється, передбачено кошти у розмірі 64,6 мільярда гривень.

Водночас таке підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, яких здебільшого фінансують із місцевих бюджетів 

- ідеться у повідомленні.

Завдяки збільшенню обсягу освітньої субвенції та інших державних бюджетних програм, громади отримають додаткові кошти, частина яких надходитиме у формі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і залишатиметься в місцевих бюджетах, частково покриваючи видатки на підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів освіти, яких фінансують із місцевих бюджетів, зазначили у МОН.

Окрім того, у 2026 році педагоги закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці 

- вказали у МОН.

На доплати на період з січня до серпня 2026 року з державного бюджету, як повідомляється, виділено 10,37 мільярда гривень. Доплати, як очікується, "отримають понад 409 тисяч педагогів, із них понад 25,5 тисячі працюють на прифронтових територіях". Розмір доплати:

  • 2000 грн (2600 грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників; 
    • 4000 грн (5200 грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях. 

      Для працівників, які мають навантаження понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

      Відсьогодні в Україні будуть діяти нові виплати для сімей: 50 тис. грн за народження дитини01.01.26, 05:13 • 3854 перегляди

      Доповнення

      Раніше уряд анонсував поетапне підвищення заробітних плат: з 1 січня 2026 року на 30%; з 1 вересня 2026 року - ще на 20%.

      "Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу", - повідомили у МОН.

      Антоніна Туманова

