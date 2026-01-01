Відсьогодні в Україні будуть діяти нові виплати для сімей: 50 тис. грн за народження дитини

Сьогодні в Україні набирає чинності Закон, спрямований на посилення держпідтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Від сьогодні можна буде отримати одноразову виплату після народження дитини у розмірі 50 тисяч грн, передає УНН.

Деталі

1 січня 2026 року набирає чинності Закон України від 05.11.2025 №4681-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю".

Встановлено такі розміри допомог на 2026 рік:

1. Допомога вагітним жінкам і породіллям:

для непрацюючих жінок – 7 000 грн щомісяця;

для офіційно працюючих – щомісяця у розмірі 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців роботи;

для військових, поліцейських та інших спецкатегорій – 100% середньомісячного грошового забезпечення.

Допомога виплачуватиметься протягом 70 днів до пологів та 56 днів після пологів (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні). Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС – протягом 180 днів відпустки (90 до пологів + 90 після).

2. Одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини – 50 000 грн.

3. "Пакунок малюка": або в натуральній формі, або у вигляді грошової компенсації його вартості, яку визначить Кабмін. Вибір робить один із батьків. "Пакунок малюка" можна отримати з 36 тижня вагітності або протягом 3 місяців після народження.

4. Щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку – 7000 грн. Виплачується після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 10 500 грн.

5. Щомісячна допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років "єЯсла" – 8 000 грн. Надається у разі працевлаштування матері або іншого законного представника (у режимі повного робочого часу). Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 12 000 грн.

6. Щомісячна допомога батькам дітей віком від трьох до шести років "єСадок" (починаючи з 2028 року) – 8 000 грн. Якщо дитина має інвалідність — 12 000 грн щомісяця (до 7–8 років).

Отримати допомогу "єСадок" може мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи в режимі повного робочого часу, якщо:

дитині не надали місце в комунальному дитячому садку на запит батьків;

місцева влада не оплатила дитині послуги догляду чи дошкільної освіти в іншому закладі, що задовольняє запит батьків;

громада не забезпечила дитині дошкільну освіту за принципом «кошти йдуть за дитиною», що задовольняє запит батьків.

7. Одноразова грошова допомога учням перших класів "Пакунок школяра" – 5 000 грн.

В Україні розширили категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга "муніципальна няня"