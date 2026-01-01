$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 16122 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 18908 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 16868 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 18814 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 18615 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 19333 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 22336 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20059 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17736 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16073 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Відсьогодні в Україні будуть діяти нові виплати для сімей: 50 тис. грн за народження дитини

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В Україні набув чинності закон про посилення держпідтримки сімей з дітьми, що передбачає одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини. Також встановлено нові розміри допомог вагітним, на догляд за дитиною та інші види підтримки.

Відсьогодні в Україні будуть діяти нові виплати для сімей: 50 тис. грн за народження дитини

Сьогодні в Україні набирає чинності Закон, спрямований на посилення держпідтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Від сьогодні можна буде отримати одноразову виплату після народження дитини у розмірі 50 тисяч грн, передає УНН.

Деталі

1 січня 2026 року набирає чинності Закон України від 05.11.2025 №4681-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю".

Встановлено такі розміри допомог на 2026 рік:

1. Допомога вагітним жінкам і породіллям:

  • для непрацюючих жінок – 7 000 грн щомісяця;
    • для офіційно працюючих – щомісяця у розмірі 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців роботи;
      • для військових, поліцейських та інших спецкатегорій – 100% середньомісячного грошового забезпечення.

        Допомога виплачуватиметься протягом 70 днів до пологів та 56 днів після пологів (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні). Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС – протягом 180 днів відпустки (90 до пологів + 90 після).

        2. Одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини – 50 000 грн.

        3. "Пакунок малюка": або в натуральній формі, або у вигляді грошової компенсації його вартості, яку визначить Кабмін. Вибір робить один із батьків. "Пакунок малюка" можна отримати з 36 тижня вагітності або протягом 3 місяців після народження.

        4. Щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку – 7000 грн. Виплачується після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 10 500 грн.

        5. Щомісячна допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років "єЯсла" – 8 000 грн. Надається у разі працевлаштування матері або іншого законного представника (у режимі повного робочого часу). Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 12 000 грн.

        6. Щомісячна допомога батькам дітей віком від трьох до шести років "єСадок" (починаючи з 2028 року) – 8 000 грн. Якщо дитина має інвалідність — 12 000 грн щомісяця (до 7–8 років).

        Отримати допомогу "єСадок" може мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи в режимі повного робочого часу, якщо:

        • дитині не надали місце в комунальному дитячому садку на запит батьків;
          • місцева влада не оплатила дитині послуги догляду чи дошкільної освіти в іншому закладі, що задовольняє запит батьків;
            • громада не забезпечила дитині дошкільну освіту за принципом «кошти йдуть за дитиною», що задовольняє запит батьків.

              7. Одноразова грошова допомога учням перших класів "Пакунок школяра" – 5 000 грн.

              Антоніна Туманова

              Суспільство
              Кабінет Міністрів України
              Україна