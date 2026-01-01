С сегодняшнего дня в Украине будут действовать новые выплаты для семей: 50 тыс. грн за рождение ребенка
Киев • УНН
В Украине вступил в силу закон об усилении господдержки семей с детьми, предусматривающий единовременную выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка. Также установлены новые размеры пособий беременным, по уходу за ребенком и другие виды поддержки.
Сегодня в Украине вступает в силу Закон, направленный на усиление господдержки семей с детьми и создание условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью. С сегодняшнего дня можно будет получить единовременную выплату после рождения ребенка в размере 50 тысяч грн, передает УНН.
Детали
1 января 2026 года вступает в силу Закон Украины от 05.11.2025 №4681-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью".
Установлены следующие размеры пособий на 2026 год:
1. Пособие беременным женщинам и роженицам:
- для неработающих женщин – 7 000 грн ежемесячно;
- для официально работающих – ежемесячно в размере 100% среднемесячного заработка за последние 12 месяцев работы;
- для военных, полицейских и других спецкатегорий – 100% среднемесячного денежного обеспечения.
Пособие будет выплачиваться в течение 70 дней до родов и 56 дней после родов (или 70 дней при осложненных родах или рождении двойни/тройни). Женщинам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС – в течение 180 дней отпуска (90 до родов + 90 после).
2. Единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка – 50 000 грн.
3. "Пакет малыша": либо в натуральной форме, либо в виде денежной компенсации его стоимости, которую определит Кабмин. Выбор делает один из родителей. "Пакет малыша" можно получить с 36 недели беременности или в течение 3 месяцев после рождения.
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста – 7000 грн. Выплачивается после завершения отпуска по беременности и родам. Если ребенок имеет инвалидность, такое пособие будет выплачиваться ежемесячно в размере 10 500 грн.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет "еЯсли" – 8 000 грн. Предоставляется в случае трудоустройства матери или другого законного представителя (в режиме полного рабочего времени). Если ребенок имеет инвалидность, такое пособие будет выплачиваться ежемесячно в размере 12 000 грн.
6. Ежемесячное пособие родителям детей в возрасте от трех до шести лет "еСадик" (начиная с 2028 года) – 8 000 грн. Если ребенок имеет инвалидность — 12 000 грн ежемесячно (до 7–8 лет).
Получить пособие "еСадик" может мать или другой законный представитель ребенка, которые фактически осуществляли уход за ребенком и приступили к работе в режиме полного рабочего времени, если:
- ребенку не предоставили место в коммунальном детском саду по запросу родителей;
- местные власти не оплатили ребенку услуги по уходу или дошкольному образованию в другом учреждении, удовлетворяющем запрос родителей;
- община не обеспечила ребенку дошкольное образование по принципу «средства идут за ребенком», удовлетворяющее запрос родителей.
7. Единовременное денежное пособие учащимся первых классов "Пакет школьника" – 5 000 грн.
