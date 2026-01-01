С сегодняшнего дня в Украине будут действовать новые выплаты для семей: 50 тыс. грн за рождение ребенка

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 17295 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 20339 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 17268 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 19168 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 18907 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 19550 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 22538 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20095 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17761 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16093 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
84%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру31 декабря, 19:52 • 9946 просмотра
Атака на Запорожье: число раненых возросло до пятиVideo21:59 • 3620 просмотра
В новогоднюю ночь враг атакует шахедами: в Одессе прозвучало несколько взрывов22:21 • 4314 просмотра
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре23:07 • 4462 просмотра
"Танцы со звездами": объявлены победителиVideo23:33 • 11347 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 17286 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 23590 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 69124 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 69279 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 62935 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Кипер
Бен Аффлек
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Киевская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto00:07 • 1940 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать00:00 • 2620 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 23590 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 12923 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 20242 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
The New York Times

С сегодняшнего дня в Украине будут действовать новые выплаты для семей: 50 тыс. грн за рождение ребенка

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В Украине вступил в силу закон об усилении господдержки семей с детьми, предусматривающий единовременную выплату 50 тысяч гривен при рождении ребенка. Также установлены новые размеры пособий беременным, по уходу за ребенком и другие виды поддержки.

С сегодняшнего дня в Украине будут действовать новые выплаты для семей: 50 тыс. грн за рождение ребенка

Сегодня в Украине вступает в силу Закон, направленный на усиление господдержки семей с детьми и создание условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью. С сегодняшнего дня можно будет получить единовременную выплату после рождения ребенка в размере 50 тысяч грн, передает УНН.

Детали

1 января 2026 года вступает в силу Закон Украины от 05.11.2025 №4681-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью".

Установлены следующие размеры пособий на 2026 год:

1. Пособие беременным женщинам и роженицам:

  • для неработающих женщин – 7 000 грн ежемесячно;
    • для официально работающих – ежемесячно в размере 100% среднемесячного заработка за последние 12 месяцев работы;
      • для военных, полицейских и других спецкатегорий – 100% среднемесячного денежного обеспечения.

        Пособие будет выплачиваться в течение 70 дней до родов и 56 дней после родов (или 70 дней при осложненных родах или рождении двойни/тройни). Женщинам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС – в течение 180 дней отпуска (90 до родов + 90 после).

        2. Единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка – 50 000 грн.

        3. "Пакет малыша": либо в натуральной форме, либо в виде денежной компенсации его стоимости, которую определит Кабмин. Выбор делает один из родителей. "Пакет малыша" можно получить с 36 недели беременности или в течение 3 месяцев после рождения.

        4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста – 7000 грн. Выплачивается после завершения отпуска по беременности и родам. Если ребенок имеет инвалидность, такое пособие будет выплачиваться ежемесячно в размере 10 500 грн.

        5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет "еЯсли" – 8 000 грн. Предоставляется в случае трудоустройства матери или другого законного представителя (в режиме полного рабочего времени). Если ребенок имеет инвалидность, такое пособие будет выплачиваться ежемесячно в размере 12 000 грн.

        6. Ежемесячное пособие родителям детей в возрасте от трех до шести лет "еСадик" (начиная с 2028 года) – 8 000 грн. Если ребенок имеет инвалидность — 12 000 грн ежемесячно (до 7–8 лет).

        Получить пособие "еСадик" может мать или другой законный представитель ребенка, которые фактически осуществляли уход за ребенком и приступили к работе в режиме полного рабочего времени, если:

        • ребенку не предоставили место в коммунальном детском саду по запросу родителей;
          • местные власти не оплатили ребенку услуги по уходу или дошкольному образованию в другом учреждении, удовлетворяющем запрос родителей;
            • община не обеспечила ребенку дошкольное образование по принципу «средства идут за ребенком», удовлетворяющее запрос родителей.

              7. Единовременное денежное пособие учащимся первых классов "Пакет школьника" – 5 000 грн.

              В Украине расширили категории семей с детьми, на которых будет распространяться услуга "муниципальная няня"02.07.24, 11:08 • 12335 просмотров

              Антонина Туманова

              Общество
              Кабинет Министров Украины
              Украина