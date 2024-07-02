Киев • УНН
Украина расширила категории семей с детьми, которые имеют право на услугу "муниципальная няня", включив в них внутренне перемещенных лиц, семьи, проживающие на территориях, где не функционируют дошкольные учебные заведения из-за военного положения, и семьи с детьми в возрасте до 6 лет, которые нуждаются в дополнительном уходе.
Правительство расширило категории семей с детьми, на которых будет распространяться услуга "муниципальная няня". Об этом сообщает Министерство социальной политики, пишет УНН.
"Муниципальная няня" - это услуга ухода за ребенком до достижения 3-летнего возраста (или 6-летнего возраста в определенных случаях), предоставляемая для поддержки родителей, опекунов ребенка,
Детали
Ранее такой услугой могли воспользоваться только родители, опекуны ребенка, который нуждается в дополнительном уходе, или родители, опекуны, которые являются лицами с инвалидностью I или II группы и имеют ребенка до 3-х лет.
Но в июне Кабинет министров Украины принял изменения и отныне возраст детей увеличен до шести лет.
Кроме того, услугу могут получить:
Услугой "муниципальная няня" могут воспользоваться родители, опекуны ребенка, которые ухаживают за:
О прекращении деятельности учреждений дошкольного образования нужно предоставлять подтверждение (это копия решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. В случае размещения такого решения на сайтах соответствующего совета, подтверждение не предоставляется);
"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович16 марта 2024, 22:58 • 39740 просмотров