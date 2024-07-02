Правительство расширило категории семей с детьми, на которых будет распространяться услуга "муниципальная няня". Об этом сообщает Министерство социальной политики, пишет УНН.

"Муниципальная няня" - это услуга ухода за ребенком до достижения 3-летнего возраста (или 6-летнего возраста в определенных случаях), предоставляемая для поддержки родителей, опекунов ребенка, - говорится в сообщении.

Детали

Ранее такой услугой могли воспользоваться только родители, опекуны ребенка, который нуждается в дополнительном уходе, или родители, опекуны, которые являются лицами с инвалидностью I или II группы и имеют ребенка до 3-х лет.

Но в июне Кабинет министров Украины принял изменения и отныне возраст детей увеличен до шести лет.

Кроме того, услугу могут получить:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ)

семьи, проживающие на территориях, где в условиях военного положения дошкольные учреждения не работают.

Услугой "муниципальная няня" могут воспользоваться родители, опекуны ребенка, которые ухаживают за:

ребенком до 3-х лет, если один из родителей, опекунов является ВПЛ;

ребенком до 6-ти лет, который вместе с родителями, опекунами проживает на территориях, где невозможно обеспечить функционирование садов.

О прекращении деятельности учреждений дошкольного образования нужно предоставлять подтверждение (это копия решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. В случае размещения такого решения на сайтах соответствующего совета, подтверждение не предоставляется);

ребенком до 6-ти лет, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы;

ребенком до 6-ти лет, который нуждается в дополнительном уходе. В частности, это ребенок с инвалидностью, или больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или ребенок, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность.

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