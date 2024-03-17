"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович

Программа "Муниципальная няня" может стать прототипом для будущих семейных садов, над системой трансформации которых сейчас работает Министерство образования. Такое мнение в интервью Украинскому Радио высказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает УНН.

Детали

Она напомнила, что в прошлом году министерство повысило компенсацию няням до уровня минимальной зарплаты. А в этом году планирует разрешить им ухаживать до 3 детей, что может обеспечить достойный доход за предоставление такой услуги.

К сожалению, и садов не хватает, и мест не хватает, и инклюзивных мест не хватает. Поэтому мы пока видим логику в использовании такой услуги как "Муниципальная няня отметила министр.

Она добавила: сейчас практически все социальные выплаты финансируются за счет наших партнеров. А для них очень важна адресность и эффективность соцуслуг.

Министерство образования работает над целой системой трансформации садиков, в том числе таких семейных вещей. Я думаю, что просто наша "Муниципальная няня" может стать прототипом для будущего семейного садика. ... Сады, к сожалению, не покрывают полную потребность в уходе за детьми. Особенно, если это еще ребенок с инвалидностью. К сожалению, и садов не хватает, и мест не хватает, и инклюзивных мест не хватает. Поэтому мы пока видим логику в использовании такой услуги как "Муниципальная няня". подчеркнула Жолнович

Украине могут продолжить выплаты ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады