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В Україні розширили категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга "муніципальна няня"

Київ • УНН

 • 12298 перегляди

Україна розширила категорії сімей з дітьми, які мають право на послугу "муніципальна няня", включивши до них внутрішньо переміщених осіб, сім'ї, які проживають на територіях, де не функціонують дошкільні навчальні заклади через воєнний стан, та сім'ї з дітьми віком до 6 років, які потребують додаткового догляду.

В Україні розширили категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга "муніципальна няня"

Уряд розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга "муніципальна няня". Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, пише УНН.

"Муніципальна няня" - це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Раніше такою послугою могли скористатися лише батьки, опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду, або батьки, опікуни, які є особами з інвалідністю I чи II групи та мають дитину до 3-х років.

Але в червні Кабінет міністрів України прийняв зміни і відтепер вік дітей збільшено до шести років.

Крім того, послугу можуть отримати:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО)
  • родини, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану дошкільні заклади не працюють.

Послугою "муніципальна няня" можуть скористатися батьки, опікуни дитини, які доглядають за:

  • дитиною до 3-х років, якщо один із батьків, опікунів є ВПО;
  • дитиною до 6-ти років, яка разом із батьками, опікунами проживає на територіях, де неможливо забезпечити функціонування садочків.

Про припинення діяльності закладів дошкільної освіти потрібно надавати підтвердження (це копія рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. У разі розміщення такого рішення на сайтах відповідної ради, підтвердження не надається);

  • дитиною до 6-ти років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • дитиною до 6-ти років, яка потребує додаткового догляду. Зокрема, це дитина з інвалідністю, або хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.

"Муніципальна няня" може стати прототипом сімейних садочків – Жолнович17.03.24, 00:58 • 39891 перегляд

Ольга Розгон

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