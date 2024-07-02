В Україні розширили категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга "муніципальна няня"

Україна розширила категорії сімей з дітьми, які мають право на послугу "муніципальна няня", включивши до них внутрішньо переміщених осіб, сім'ї, які проживають на територіях, де не функціонують дошкільні навчальні заклади через воєнний стан, та сім'ї з дітьми віком до 6 років, які потребують додаткового догляду.