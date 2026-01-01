С сегодняшнего дня в Украине оплата труда педагогов вырастет на 30%

С сегодняшнего дня в Украине оплата труда педагогических и научно-педагогических работников вырастет на 30%, передает УНН со ссылкой на МОН.

В Государственном бюджете на 2026 год для повышения заработных плат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования и научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования, финансируемых из государственного бюджета, как сообщается, предусмотрены средства в размере 64,6 миллиарда гривен.

В то же время такое повышение должностных окладов будет установлено не только педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, но и педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и предвысшего образования, которые в основном финансируются из местных бюджетов - говорится в сообщении.

Благодаря увеличению объема образовательной субвенции и других государственных бюджетных программ, общины получат дополнительные средства, часть которых будет поступать в форме налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и оставаться в местных бюджетах, частично покрывая расходы на повышение должностных окладов педагогическим работникам учреждений образования, которые финансируются из местных бюджетов, отметили в МОН.

Кроме того, в 2026 году педагоги учреждений общего среднего образования продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда - указали в МОН.

На доплаты на период с января по август 2026 года из государственного бюджета, как сообщается, выделено 10,37 миллиарда гривен. Доплаты, как ожидается, "получат более 409 тысяч педагогов, из них более 25,5 тысячи работают на прифронтовых территориях". Размер доплаты:

2000 грн (2600 грн до уплаты налогов) для всех педагогических работников;

4000 грн (5200 грн до уплаты налогов) для педагогов, которые очно работают на прифронтовых территориях.

Для работников, имеющих нагрузку сверх ставки, размер доплаты увеличивается пропорционально.

Ранее правительство анонсировало поэтапное повышение заработных плат: с 1 января 2026 года на 30%; с 1 сентября 2026 года - еще на 20%.

"Это станет самым большим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени", - сообщили в МОН.