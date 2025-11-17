Ветеран "Азову" побитий сусідами на Львівщині: поліція відкрила два провадження

У селі Винники, що на Львівщині сусіди скаржились, що подружжя, ветеран "Азову" та його дружина, сильно шуміли, пересуваючись по квартирі. Згодом подружжя побили. За даним фактом поліція регіону відкрила два кримінальних провадження, пише УНН.

Деталі

Як зазначає постраждалий чоловік на своїй сторінці в Instagram, він ветеран "Азову", що отримав важке поранення у 2023 - два ВОГи потрапили у ноги. Попри тривалий час лікування не вдалося врятувати ліву ногу та планується ампутація. Постраждалий разом зі своєю дружиною переїхали ближче до лікарні, а саме до села Винники Львівської області.

Мене та мою дружину побили на порозі квартири через те, що я користуюся милицею та, нібито, "заважаю" сусідам. Це новий будинок, і до нас у квартирі ніхто раніше не жив. Неодноразово ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або ввімкнений телевізор на 10-й гучності - пише ветеран.

Цього разу до подружжя прийшли сусідка, її чоловік та їх неповнолітній син, який за їх словами має інвалідність. Саме він наніс чоловіку удари по голові, його ж милицею, внаслідок чого ветерану нанесли 4 шви. Неповнолітній також побив дружину постраждалого.

Чоловік з дружиною звернувся до поліції, проте зазначив, що поліція намагалась "спустити справу на гальма".

Прошу надати цьому випадку більшого розголосу, щоб поліція не "спустила справу на гальмах", як вони намагалися зробити, коли нас доставили вночі до відділу поліції, де ми перебували до самого ранку - завершив свій пост чоловік.

За даними поліції наразі відкрито два кримінальних провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що тілесних ушкоджень заявникам завдав їх 61-річний сусід під час конфлікту. Призначено експертизи, досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо

Раніше УНН писали, що в Харкові 3 серпня чоловік вистрілив у ветерана Збройних сил України, а потім побив його.

Суд Харкова 5 серпня відправив під варту без можливості внесення застава чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ.