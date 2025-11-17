Ветеран "Азову" побитий сусідами на Львівщині: поліція відкрила два провадження

$42.040.02
Ексклюзив
12:28 • 8 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 6004 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24655 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18916 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 16283 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19394 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15829 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25568 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41747 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34261 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 18218 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 30247 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 10119 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7410 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 4088 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 24654 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 68528 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 63409 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119107 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 98597 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Троельс Лунд Поульсен
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Франція
Польща
Сполучені Штати Америки
УНН Lite
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7444 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 10137 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 16318 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 35618 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119107 перегляди
Ветеран "Азову" побитий сусідами на Львівщині: поліція відкрила два провадження

Київ • УНН

 • 1774 перегляди

У селі Винники Львівської області побили ветерана "Азову" та його дружину через скарги сусідів на шум. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Ветеран "Азову" побитий сусідами на Львівщині: поліція відкрила два провадження

У селі Винники, що на Львівщині сусіди скаржились, що подружжя, ветеран "Азову" та його дружина, сильно шуміли, пересуваючись по квартирі. Згодом подружжя побили. За даним фактом поліція регіону відкрила два кримінальних провадження, пише УНН.

Деталі

Як зазначає постраждалий чоловік на своїй сторінці в Instagram, він ветеран "Азову", що отримав важке поранення у 2023 - два ВОГи потрапили у ноги. Попри тривалий час лікування не вдалося врятувати ліву ногу та планується ампутація. Постраждалий разом зі своєю дружиною переїхали ближче до лікарні, а саме до села Винники Львівської області.

Мене та мою дружину побили на порозі квартири через те, що я користуюся милицею та, нібито, "заважаю" сусідам. Це новий будинок, і до нас у квартирі ніхто раніше не жив. Неодноразово ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або ввімкнений телевізор на 10-й гучності

- пише ветеран.

Цього разу до подружжя прийшли сусідка, її чоловік та їх неповнолітній син, який за їх словами має інвалідність. Саме він наніс чоловіку удари по голові, його ж милицею, внаслідок чого ветерану нанесли 4 шви. Неповнолітній також побив дружину постраждалого.

Чоловік з дружиною звернувся до поліції, проте зазначив, що поліція намагалась "спустити справу на гальма".

Прошу надати цьому випадку більшого розголосу, щоб поліція не "спустила справу на гальмах", як вони намагалися зробити, коли нас доставили вночі до відділу поліції, де ми перебували до самого ранку

- завершив свій пост чоловік.

За даними поліції наразі відкрито два кримінальних провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що тілесних ушкоджень заявникам завдав їх 61-річний сусід під час конфлікту. Призначено експертизи, досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події

- йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо

Раніше УНН писали, що в Харкові 3 серпня чоловік вистрілив у ветерана Збройних сил України, а потім побив його.

Суд Харкова 5 серпня відправив під варту без можливості внесення застава чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ.

Олександра Месенко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
