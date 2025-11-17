Ветеран "Азова" избит соседями на Львовщине: полиция открыла два производства

В селе Винники Львовской области соседи жаловались, что супруги, ветеран "Азова" и его жена, сильно шумели, передвигаясь по квартире. Впоследствии супругов избили. По данному факту полиция региона открыла два уголовных производства, пишет УНН.

Детали

Как отмечает пострадавший мужчина на своей странице в Instagram, он ветеран "Азова", получивший тяжелое ранение в 2023 году - два ВОГа попали в ноги. Несмотря на длительное лечение, не удалось спасти левую ногу и планируется ампутация. Пострадавший вместе со своей женой переехали ближе к больнице, а именно в село Винники Львовской области.

Меня и мою жену избили на пороге квартиры из-за того, что я пользуюсь костылем и, якобы, "мешаю" соседям. Это новый дом, и до нас в квартире никто раньше не жил. Неоднократно мы получали жалобы на то, что якобы мешаем соседям из-за наших передвижений, громких разговоров, перемещения мебели или включенного телевизора на 10-й громкости - пишет ветеран.

На этот раз к супругам пришли соседка, ее муж и их несовершеннолетний сын, который по их словам имеет инвалидность. Именно он нанес мужчине удары по голове, его же костылем, в результате чего ветерану нанесли 4 шва. Несовершеннолетний также избил жену пострадавшего.

Мужчина с женой обратился в полицию, однако отметил, что полиция пыталась "спустить дело на тормозах".

Прошу придать этому случаю большую огласку, чтобы полиция не "спустила дело на тормозах", как они пытались сделать, когда нас доставили ночью в отдел полиции, где мы находились до самого утра - завершил свой пост мужчина.

По данным полиции сейчас открыто два уголовных производства по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Проведенными мероприятиями полицейские установили, что телесные повреждения заявителям нанес их 61-летний сосед во время конфликта. Назначены экспертизы, досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия - говорится в сообщении полиции.

Напомним

Ранее УНН писали, что в Харькове 3 августа мужчина выстрелил в ветерана Вооруженных сил Украины, а затем избил его.

Суд Харькова 5 августа отправил под стражу без возможности внесения залога мужчину, который стрелял в ветерана ВСУ.