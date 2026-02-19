Вдень - надлишок світла, але ввечері - знову графіки, - експерт озвучив прогноз на літо

Імпорт електроенергії наразі залишається стабільним і відіграє критично важливу роль для підтримки української енергосистеми в умовах дефіциту власних потужностей, тоді як ситуація з генерацією всередині країни залишається "вкрай складною". Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи поточний стан генерації та перспективи на найближчі місяці, передає УНН.

Деталі

За словами експерта, саме завдяки імпорту Україна має змогу проходити пікові періоди споживання без ще глибших обмежень. Він наголосив, що європейські партнери, попри власні виклики на ринках, не вводять для України обмежень щодо обсягів постачання.

Без імпорту було б сильно складніше. Дякуємо, що європейські партнери не обмежують жодним чином обсяги - підкреслив Харченко.

Водночас, він зазначив, що ключовий системний виклик зараз лежить не в площині імпорту, а в площині відновлення та заміщення втрачених генеруючих потужностей. За оцінкою Харченка, перспектив значного відновлення генерації у Києві та Харкові він наразі не бачить.

Ситуація вкрай складна, критично складна. Нема перспектив значного відновлення в Києві і Харкові. Принаймні, поки що - сказав експерт.

Як один із напрямів, який уже активно розвивається, й може допомогти вирішити ситуацію з енергопостачанням усередині країни, Харченко назвав когенераційні проєкти. Втім він застеріг: навіть за оптимістичного сценарію їхній ефект не перекриє значну частину втрат.

За його словами, йдеться про можливість замістити приблизно 20 – 25% від того, що було втрачено. Додатково, за певних умов, країна може відновити ще орієнтовно 25 - 30% потужностей, але говорити про це як про гарантований результат зарано.

Причина - у масштабі руйнувань і тривалості відновлювальних робі. Адже на окремих об’єктах наслідки попередніх атак досі ліквідовують фізично, зокрема розбирають завали після ударів.

Окремо Харченко звернув увагу на роль вугільної генерації у загальнонаціональному балансі та на те, що багато залежатиме від темпів відновлення потужностей, якими оперує ДТЕК. Він зазначив, що компанія має значні потреби в обладнанні, відповідні запити вже передані партнерам, а робота над постачанням триває.

Втім ключовим вузьким місцем, за словами експерта, залишається швидкість: Україна має обмежений часовий ресурс, а темпи, з якими частина партнерів готова рухатися, не відповідають реальним потребам.

Нам пропонують допомогу, нам хочуть допомогти, але швидкість нас не влаштовує, тому що в нас замало часу - наголосив Харченко.

Говорячи про найближчу перспективу, експерт відзначив сезонний фактор: із покращенням погодних умов та зростанням інсоляції суттєву роль у денному балансі може відіграти сонячна генерація. На його думку, коли СЕС почнуть повноцінно працювати вдень, обмеження у денні години або стануть мінімальними, або ж у сонячні дні можуть швидко припинятися.

Сонячна генерація, як тільки вона почне повноцінно в день працювати, то в день обмеження будуть або мінімальні, або в сонячні дні вони будуть припинені - пояснив Харченко.

Водночас він зауважив, що ситуація залежить не лише від погоди, а й від безпекового чинника, зокрема ризиків ударів по високовольтних мережах, які можуть впливати на можливість передачі електроенергії від місць генерації до споживачів.

За оцінкою Харченка, в Україні встановлено понад 7 ГВт сонячних панелей у різних форматах: від промислових сонячних електростанцій до дахових систем домогосподарств. Такий масштаб, за словами експерта, робить сонячну генерацію особливо ефективною саме в денні години, коли вона здатна суттєво "підхоплювати" споживання.

Однак Харченко закцентував: посиленням ролі СЕС країна може зіткнутися з парадоксальною проблемою. Удень електроенергії буде достатньо або навіть із надлишком, але ввечері дефіцит повертатиметься. Через це Україна ризикує опинитися в ситуації, коли вдень доведеться обмежувати роботу сонячної генерації, а у вечірні години знову запроваджувати графіки відключень.

Ми дуже скоро опинимось в ситуації, коли в день нам треба відмикати сонячну генерацію, а ввечері ми знов починаємо графік відключень - зазначив Харченко.

Саме тому, підсумував експерт, одним із пріоритетів найближчого періоду має стати нарощування акумуляторних комплексів та систем накопичення енергії. Це дозволить "забирати" денну генерацію, зберігати її та використовувати у вечірні піки, зменшуючи потребу в обмеженнях і підвищуючи стійкість системи.

