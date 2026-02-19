Вдень - надлишок світла, але ввечері - знову графіки, - експерт озвучив прогноз на літо

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
13:31 • 774 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 4876 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 14223 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 19518 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 20786 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 21550 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 16788 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 32084 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 70765 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51231 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.2м/с
68%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ19 лютого, 03:56 • 24817 перегляди
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 11727 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo08:18 • 11342 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 11252 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 5512 перегляди
Публікації
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 782 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 14231 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 11359 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 34884 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 70768 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеса
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 3142 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 5614 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 20041 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 28253 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 29432 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Вдень - надлишок світла, але ввечері - знову графіки, - експерт озвучив прогноз на літо

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Саме тому Україні найближчим часом потрібно швидко наростити акумуляторні комплекси, аби накопичувати денну генерацію та використовувати її у вечірні піки, зменшуючи обмеження й підвищуючи стійкість енергосистеми.

Вдень - надлишок світла, але ввечері - знову графіки, - експерт озвучив прогноз на літо

Імпорт електроенергії наразі залишається стабільним і відіграє критично важливу роль для підтримки української енергосистеми в умовах дефіциту власних потужностей, тоді як ситуація з генерацією всередині країни залишається "вкрай складною". Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи поточний стан генерації та перспективи на найближчі місяці, передає УНН.

Деталі

За словами експерта, саме завдяки імпорту Україна має змогу проходити пікові періоди споживання без ще глибших обмежень. Він наголосив, що європейські партнери, попри власні виклики на ринках, не вводять для України обмежень щодо обсягів постачання.

Без імпорту було б сильно складніше. Дякуємо, що європейські партнери не обмежують жодним чином обсяги

 - підкреслив Харченко.

Водночас, він зазначив, що ключовий системний виклик зараз лежить не в площині імпорту, а в площині відновлення та заміщення втрачених генеруючих потужностей. За оцінкою Харченка, перспектив значного відновлення генерації у Києві та Харкові він наразі не бачить.

Ситуація вкрай складна, критично складна. Нема перспектив значного відновлення в Києві і Харкові. Принаймні, поки що

- сказав експерт.

Як один із напрямів, який уже активно розвивається, й може допомогти вирішити ситуацію з енергопостачанням усередині країни, Харченко назвав когенераційні проєкти. Втім він застеріг: навіть за оптимістичного сценарію їхній ефект не перекриє значну частину втрат.

За його словами, йдеться про можливість замістити приблизно 20 – 25% від того, що було втрачено. Додатково, за певних умов, країна може відновити ще орієнтовно 25 - 30% потужностей, але говорити про це як про гарантований результат зарано.

Причина - у масштабі руйнувань і тривалості відновлювальних робі. Адже на окремих об’єктах наслідки попередніх атак досі ліквідовують фізично, зокрема розбирають завали після ударів.

Окремо Харченко звернув увагу на роль вугільної генерації у загальнонаціональному балансі та на те, що багато залежатиме від темпів відновлення потужностей, якими оперує ДТЕК. Він зазначив, що компанія має значні потреби в обладнанні, відповідні запити вже передані партнерам, а робота над постачанням триває.

Втім ключовим вузьким місцем, за словами експерта, залишається швидкість: Україна має обмежений часовий ресурс, а темпи, з якими частина партнерів готова рухатися, не відповідають реальним потребам.

Нам пропонують допомогу, нам хочуть допомогти, але швидкість нас не влаштовує, тому що в нас замало часу

- наголосив Харченко.

Говорячи про найближчу перспективу, експерт відзначив сезонний фактор: із покращенням погодних умов та зростанням інсоляції суттєву роль у денному балансі може відіграти сонячна генерація. На його думку, коли СЕС почнуть повноцінно працювати вдень, обмеження у денні години або стануть мінімальними, або ж у сонячні дні можуть швидко припинятися.

Сонячна генерація, як тільки вона почне повноцінно в день працювати, то в день обмеження будуть або мінімальні, або в сонячні дні вони будуть припинені

- пояснив Харченко.

Водночас він зауважив, що ситуація залежить не лише від погоди, а й від безпекового чинника, зокрема ризиків ударів по високовольтних мережах, які можуть впливати на можливість передачі електроенергії від місць генерації до споживачів.

За оцінкою Харченка, в Україні встановлено понад 7 ГВт сонячних панелей у різних форматах: від промислових сонячних електростанцій до дахових систем домогосподарств. Такий масштаб, за словами експерта, робить сонячну генерацію особливо ефективною саме в денні години, коли вона здатна суттєво "підхоплювати" споживання.

Однак Харченко закцентував: посиленням ролі СЕС країна може зіткнутися з парадоксальною проблемою. Удень електроенергії буде достатньо або навіть із надлишком, але ввечері дефіцит повертатиметься. Через це Україна ризикує опинитися в ситуації, коли вдень доведеться обмежувати роботу сонячної генерації, а у вечірні години знову запроваджувати графіки відключень.

Ми дуже скоро опинимось в ситуації, коли в день нам треба відмикати сонячну генерацію, а ввечері ми знов починаємо графік відключень

- зазначив Харченко.

Саме тому, підсумував експерт, одним із пріоритетів найближчого періоду має стати нарощування акумуляторних комплексів та систем накопичення енергії. Це дозволить "забирати" денну генерацію, зберігати її та використовувати у вечірні піки, зменшуючи потребу в обмеженнях і підвищуючи стійкість системи.

Нагадаємо

Дещо раніше СЕО YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому суми в платіжках за електроенергію зростають під час відключень світла. На це впливають пусковий струм техніки, індивідуальні звички споживання та несвоєчасна передача показників лічильника.

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Україна
Київ
Харків