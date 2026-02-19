Днем — избыток света, но вечером — снова графики, — эксперт озвучил прогноз на лето

Импорт электроэнергии сейчас остается стабильным и играет критически важную роль для поддержания украинской энергосистемы в условиях дефицита собственных мощностей, тогда как ситуация с генерацией внутри страны остается "крайне сложной". Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, комментируя текущее состояние генерации и перспективы на ближайшие месяцы, передает УНН.

Подробности

По словам эксперта, именно благодаря импорту Украина имеет возможность проходить пиковые периоды потребления без еще более глубоких ограничений. Он подчеркнул, что европейские партнеры, несмотря на собственные вызовы на рынках, не вводят для Украины ограничений по объемам поставок.

Без импорта было бы намного сложнее. Спасибо, что европейские партнеры никоим образом не ограничивают объемы - подчеркнул Харченко.

В то же время, он отметил, что ключевой системный вызов сейчас лежит не в плоскости импорта, а в плоскости восстановления и замещения утраченных генерирующих мощностей. По оценке Харченко, перспектив значительного восстановления генерации в Киеве и Харькове он пока не видит.

Ситуация крайне сложная, критически сложная. Нет перспектив значительного восстановления в Киеве и Харькове. По крайней мере, пока - сказал эксперт.

Как одно из направлений, которое уже активно развивается и может помочь решить ситуацию с энергоснабжением внутри страны, Харченко назвал когенерационные проекты. Впрочем, он предостерег: даже при оптимистичном сценарии их эффект не перекроет значительную часть потерь.

По его словам, речь идет о возможности заместить примерно 20 – 25% от того, что было потеряно. Дополнительно, при определенных условиях, страна может восстановить еще ориентировочно 25 - 30% мощностей, но говорить об этом как о гарантированном результате рано.

Причина - в масштабе разрушений и продолжительности восстановительных работ. Ведь на отдельных объектах последствия предыдущих атак до сих пор ликвидируют физически, в частности разбирают завалы после ударов.

Отдельно Харченко обратил внимание на роль угольной генерации в общенациональном балансе и на то, что многое будет зависеть от темпов восстановления мощностей, которыми оперирует ДТЭК. Он отметил, что компания имеет значительные потребности в оборудовании, соответствующие запросы уже переданы партнерам, а работа над поставками продолжается.

Впрочем, ключевым узким местом, по словам эксперта, остается скорость: Украина имеет ограниченный временной ресурс, а темпы, с которыми часть партнеров готова двигаться, не соответствуют реальным потребностям.

Нам предлагают помощь, нам хотят помочь, но скорость нас не устраивает, потому что у нас мало времени - подчеркнул Харченко.

Говоря о ближайшей перспективе, эксперт отметил сезонный фактор: с улучшением погодных условий и ростом инсоляции существенную роль в дневном балансе может сыграть солнечная генерация. По его мнению, когда СЭС начнут полноценно работать днем, ограничения в дневные часы либо станут минимальными, либо же в солнечные дни могут быстро прекращаться.

Солнечная генерация, как только она начнет полноценно в день работать, то в день ограничения будут либо минимальные, либо в солнечные дни они будут прекращены - пояснил Харченко.

В то же время он отметил, что ситуация зависит не только от погоды, но и от фактора безопасности, в частности рисков ударов по высоковольтным сетям, которые могут влиять на возможность передачи электроэнергии от мест генерации к потребителям.

По оценке Харченко, в Украине установлено более 7 ГВт солнечных панелей в различных форматах: от промышленных солнечных электростанций до крышных систем домохозяйств. Такой масштаб, по словам эксперта, делает солнечную генерацию особенно эффективной именно в дневные часы, когда она способна существенно "подхватывать" потребление.

Однако Харченко акцентировал: усилением роли СЭС страна может столкнуться с парадоксальной проблемой. Днем электроэнергии будет достаточно или даже с избытком, но вечером дефицит будет возвращаться. Из-за этого Украина рискует оказаться в ситуации, когда днем придется ограничивать работу солнечной генерации, а в вечерние часы снова вводить графики отключений.

Мы очень скоро окажемся в ситуации, когда днем нам нужно отключать солнечную генерацию, а вечером мы снова начинаем график отключений - отметил Харченко.

Именно поэтому, подытожил эксперт, одним из приоритетов ближайшего периода должно стать наращивание аккумуляторных комплексов и систем накопления энергии. Это позволит "забирать" дневную генерацию, хранить ее и использовать в вечерние пики, уменьшая потребность в ограничениях и повышая устойчивость системы.

Напомним

Несколько ранее СЕО YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему суммы в платежках за электроэнергию растут во время отключений света. На это влияют пусковой ток техники, индивидуальные привычки потребления и несвоевременная передача показаний счетчика.