Вбивство на фунікулері у Києві: засуджений до довічного ув’язнення подав апеляцію
Київ • УНН
Ексспівробітник УДО, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство хлопця на фунікулері, подав апеляцію.
Засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство 16-річного хлопця на столичному фунікулері ексспівробітник УДО Артем Косов подав апеляцію на вирок Шевченківського суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
В Офісі Генпрокурора повідомили, що Косов подав апеляцію на довічний вирок.
Коли планується розгляд скарги - наразі невідомо.
Контекст
8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.
22 вересня Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення Артему Косову за вбивство Матерухіна на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого. Тоді Генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що сторона обвинувачення у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері, готова до апеляції.
Доповнення
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег13.10.25, 19:59 • 34999 переглядiв
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного за тяжкі злочини проти дітей.
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей14.10.25, 11:16 • 10917 переглядiв