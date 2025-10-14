$41.610.01
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей

Київ • УНН

Народний депутат Юлія Яцик підтримала ініціативу Генерального прокурора Руслана Кравченка про безальтернативне довічне ув'язнення за тяжкі злочини проти дітей. Вона наголосила на безпорадності дітей перед кривдником.

Діти не просто слабші фізично – вони безпорадні та беззахисні перед кривдником, наголосила народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик у коментарі УНН, щодо ініціативи Генерального прокурора встановити довічне ув’язнення як безальтернативне покарання за тяжкі злочини проти дітей.

Так, я особисто (це не позиція Комітету) підтримую таку ініціативу

- заявила Яцик.

Вона розповіла, що нещодавно захистила дисертацію на тему сексуальних злочинів проти дитини, а тому володіє цією проблематикою.

"Особливості суспільної небезпеки таких злочинів можна зрозуміти лише приймаючи в участь в процесі - в якості обвивнувачувача, адвоката, експерта, судді.. Діти не просто фізично слабші, вони безпорадні, беззахисні, а якщо повʼязані з кривдником довірою, авторитетом, залежністю чи страхом, то це ще в рази ускладнює становище потерпілого. Тому так, я підтримуватиму таку ініціативу", - висловила свою позицію нардеп.

За її словами вона вже обговрювала з Генеральним прокурором України Русланом Кравченко його ініціативу.

Яцик не єдиний парламентар, що висловився на підтримку ідеї безальтернативного суворого покарання за злочини проти дитини. Ініціативу також підтримав член правоохоронного комітету ВР Владлен Неклюдов. На думку Неклюдова, йдеться не лише про покарання за вже скоєне, а про превентивну функцію права - щоб потенційні злочинці розуміли, яке покарання на них очікує.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.

І тут питання не про суворість, а про справедливість і безпеку. Коли злочинець буде знати, що за подібне діяння він ніколи не вийде на волю, переконаний, це буде стримуючим фактором

- наголосив Генпрокурор.

Статистика

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств; 531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Лілія Подоляк

