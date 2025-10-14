Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей

Дети не просто слабее физически – они беспомощны и беззащитны перед обидчиком, подчеркнула народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык в комментарии УНН, относительно инициативы Генерального прокурора установить пожизненное заключение как безальтернативное наказание за тяжкие преступления против детей.

Да, я лично (это не позиция Комитета) поддерживаю такую инициативу - заявила Яцык.

Она рассказала, что недавно защитила диссертацию на тему сексуальных преступлений против ребенка, а потому владеет этой проблематикой.

"Особенности общественной опасности таких преступлений можно понять только принимая участие в процессе - в качестве обвинителя, адвоката, эксперта, судьи.. Дети не просто физически слабее, они беспомощны, беззащитны, а если связаны с обидчиком доверием, авторитетом, зависимостью или страхом, то это еще в разы усложняет положение потерпевшего. Поэтому да, я буду поддерживать такую инициативу", - выразила свою позицию нардеп.

По ее словам, она уже обсуждала с Генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко его инициативу.

Яцык не единственный парламентарий, высказавшийся в поддержку идеи безальтернативного сурового наказания за преступления против ребенка. Инициативу также поддержал член правоохранительного комитета ВР Владлен Неклюдов. По мнению Неклюдова, речь идет не только о наказании за уже совершенное, а о превентивной функции права - чтобы потенциальные преступники понимали, какое наказание их ожидает.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.

И здесь вопрос не о суровости, а о справедливости и безопасности. Когда преступник будет знать, что за подобное деяние он никогда не выйдет на свободу, убежден, это будет сдерживающим фактором - подчеркнул Генпрокурор.

Статистика

За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств; 531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.