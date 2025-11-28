$42.190.11
Вбивство 16-річної Діани Хріненко: суд відхилив апеляцію і залишив без змін вирок зловмиснику

Київ • УНН

 • 2578 перегляди

Апеляційний суд Кіровоградської області залишив без змін вирок вбивці 16-річної Діани Хріненко. Зловмисник Микола Середніцький довічно перебуватиме за ґратами.

Вбивство 16-річної Діани Хріненко: суд відхилив апеляцію і залишив без змін вирок зловмиснику

Апеляційний суд Кіровоградської області залишив без змін вирок вбивці 16-річної Діани Хріненко, яка загинула ще в 2019 році. Зловмисник довічно перебуватиме за ґратами, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Дівчина зникла, повертаючись додому після концерту до Дня Незалежності: слідство встановило, що нападник Микола Середніцький переслідував її на авто. Діану довго не могли знайти - пошуки тривали місяцями, доки навесні 2019 року не знайшли її речі й останки.

Зловмисник згодом втік за кордон, але там його заарештували і екстрадували до України.

Експертизи, свідчення, відеоматеріали та аналіз телефонних з’єднань стали основою вироку про довічне позбавлення волі

- заявили в Офісі Генпрокурора.

І хоча захист намагався оскаржити вирок, під час апеляції прокурори знову довели обґрунтованість покарання. Тому, суд залишив рішення без змін.

Це злочин, який неможливо забути й неможливо прийняти. Дівчина, яка просто поверталася додому, стала жертвою жорстокості, що перевернула життя її родини та сколихнула всю область. Це покарання про справедливість для Діани

 - заявив керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Івано-Франківщині затримали організатора дитячого будинку сімейного типу. Чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві відносно неповнолітніх

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Івано-Франківська область
Кіровоградська область
Україна