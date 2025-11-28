Вбивство 16-річної Діани Хріненко: суд відхилив апеляцію і залишив без змін вирок зловмиснику
Київ • УНН
Апеляційний суд Кіровоградської області залишив без змін вирок вбивці 16-річної Діани Хріненко. Зловмисник Микола Середніцький довічно перебуватиме за ґратами.
Деталі
Дівчина зникла, повертаючись додому після концерту до Дня Незалежності: слідство встановило, що нападник Микола Середніцький переслідував її на авто. Діану довго не могли знайти - пошуки тривали місяцями, доки навесні 2019 року не знайшли її речі й останки.
Зловмисник згодом втік за кордон, але там його заарештували і екстрадували до України.
Експертизи, свідчення, відеоматеріали та аналіз телефонних з’єднань стали основою вироку про довічне позбавлення волі
І хоча захист намагався оскаржити вирок, під час апеляції прокурори знову довели обґрунтованість покарання. Тому, суд залишив рішення без змін.
Це злочин, який неможливо забути й неможливо прийняти. Дівчина, яка просто поверталася додому, стала жертвою жорстокості, що перевернула життя її родини та сколихнула всю область. Це покарання про справедливість для Діани
