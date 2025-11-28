Убийство 16-летней Дианы Хриненко: суд отклонил апелляцию и оставил без изменений приговор злоумышленнику

Апелляционный суд Кировоградской области оставил без изменений приговор убийце 16-летней Дианы Хриненко, погибшей еще в 2019 году. Злоумышленник пожизненно будет находиться за решеткой, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Девушка исчезла, возвращаясь домой после концерта ко Дню Независимости: следствие установило, что нападавший Николай Середницкий преследовал ее на авто. Диану долго не могли найти - поиски продолжались месяцами, пока весной 2019 года не нашли ее вещи и останки.

Злоумышленник впоследствии сбежал за границу, но там его арестовали и экстрадировали в Украину.

Экспертизы, показания, видеоматериалы и анализ телефонных соединений стали основой приговора о пожизненном лишении свободы - заявили в Офисе Генпрокурора.

И хотя защита пыталась обжаловать приговор, во время апелляции прокуроры вновь доказали обоснованность наказания. Поэтому суд оставил решение без изменений.

Это преступление, которое невозможно забыть и невозможно принять. Девушка, которая просто возвращалась домой, стала жертвой жестокости, перевернувшей жизнь ее семьи и всколыхнувшей всю область. Это наказание о справедливости для Дианы - заявил руководитель областной прокуратуры Ян Стрелюк.

Напомним

