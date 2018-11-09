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Вашингтон прагне розширення співпраці з Пекіном щодо Ірану

Вашингтон прагне розширення співпраці з Пекіном щодо Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вашингтон прагне розширення співпраці з Пекіном стосовно Ірану, а також закликає Пекін виконувати всі резолюції Радбезу ООН щодо КНДР. Про це заявив у п’ятницю держсекретар Майкл Помпео за підсумками зустрічі в форматі “два плюс два” з китайською стороною, інформує УНН.

“Я висловив наше бажання на подальшу співпрацю з Китаєм навколо ситуації з іранською програмою розробки ядерних ракет та іншої зловмисної діяльності”, — сказав шеф американської дипломатії.

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Держсекретар підкреслив, що США “сподіваються співпрацювати із китайським урядом і китайськими енергетичними компаніями” навколо ситуації з Іраном. Він підкреслив, що сторони обговорили намір Вашингтона звести до нуля доходи Ірану від експорту нафти.

“Навіть коли у наших країн виникають розбіжності з важливих питань, двостороннє співробітництво зі центральних питань залишається істотним”, — підкреслив Помпео.

Він вказав на необхідність “підтримувати чинення тиску” на КНДР, продовжуючи “строго виконувати всі резолюції Ради Безпеки ООН”. Глава Держдепартаменту також вказав, що такі дії із боку Пекіна “сприятимуть досягненню значного прогресу в важливому питанні денуклеаризації” Корейського півострова.

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Як раніше інформував УНН, у травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.

Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції набрала чинності 5 листопада, вони торкнулися енергетичної галузі Ірану, а також угод, які стосуються нафти, і транзакцій зі центробанком країни. Обмеження вводяться проти іранських нафтових компаній і трейдерів, а саме Національної іранської нафтової компанії (NIOC), її “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а також Національної іранської танкерного компанії (National Iranian Tanker Company, NITC).

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