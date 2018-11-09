Вашингтон прагне розширення співпраці з Пекіном щодо Ірану

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вашингтон прагне розширення співпраці з Пекіном стосовно Ірану, а також закликає Пекін виконувати всі резолюції Радбезу ООН щодо КНДР. Про це заявив у п’ятницю держсекретар Майкл Помпео за підсумками зустрічі в форматі “два плюс два” з китайською стороною, інформує УНН.