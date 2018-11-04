Друга частина санкцій США щодо Ірану вступає в силу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Друга частина санкцій США щодо Ірану у зв’язку з виходом американської сторони з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) вступає в силу. Нова хвиля рестрикцій торкнеться енергетичної галузі Ірану, угод, які стосуються нафти, а також транзакції з ЦБ Ірану, судноплавства і суднобудування, інформує УНН з посиланням на адміністрацію американського президента.
Як заявив спецпредставник США по Ірану Брайан Хук, адміністрація Білого дому має намір скоротити “до нуля” нафтові доходи Ірану за допомогою енергетичних санкцій. Він також підкреслив, що американська влада працює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію глобального ринку. В результаті буде відновлено дію всіх санкцій, скасованих 16 січня 2016 року, в день початку реалізації СВПД.
Нагадуємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував президенту США Дональду Трампу за введення Вашингтоном санкцій, спрямованих проти Тегерана. Відповідну заяву поширила в суботу канцелярія прем’єра. “Довгі роки я закликав до повного відновлення санкцій проти вбивчого терористичного режиму Ірану, який загрожує всьому світу, — зазначив Нетаньяху. — Спасибі, президент Трамп, за історичний крок”. Також прем’єр Ізраїлю заявив, що перші наслідки санкцій відчуваються вже зараз у зв’язку з тим, що економіка Ірану “знаходиться в стані депресії”.