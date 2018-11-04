Нетаньяху подякував Трампу за введення антиіранських санкцій

“Довгі роки я закликав до повного відновлення санкцій проти вбивчого терористичного режиму Ірану, який загрожує всьому світу, — зазначив Нетаньяху. — Спасибі, президент Трамп, за історичний крок”. Також прем’єр Ізраїлю заявив, що перші наслідки санкцій відчуваються вже зараз у зв’язку з тим, що економіка Ірану “знаходиться в стані депресії”.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп, виступаючи в п’ятницю перед своїми прихильниками в штаті Західна Вірджинія, обмовився і заявив, що нова хвиля санкцій проти Ірану вже вступила в силу. Насправді, як роз’яснили раніше представники американської адміністрації, ці рестрикції почнуть діяти з 5 листопада.