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Нетаньяху подякував Трампу за введення антиіранських санкцій

Нетаньяху подякував Трампу за введення антиіранських санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував президенту США Дональду Трампу за введення Вашингтоном санкцій, спрямованих проти Тегерана. Відповідну заяву поширила в суботу канцелярія прем’єра, передає УНН.

“Довгі роки я закликав до повного відновлення санкцій проти вбивчого терористичного режиму Ірану, який загрожує всьому світу, — зазначив Нетаньяху. — Спасибі, президент Трамп, за історичний крок”. Також прем’єр Ізраїлю заявив, що перші наслідки санкцій відчуваються вже зараз у зв’язку з тим, що економіка Ірану “знаходиться в стані депресії”.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп, виступаючи в п’ятницю перед своїми прихильниками в штаті Західна Вірджинія, обмовився і заявив, що нова хвиля санкцій проти Ірану вже вступила в силу. Насправді, як роз’яснили раніше представники американської адміністрації, ці рестрикції почнуть діяти з 5 листопада.

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