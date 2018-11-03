Трамп обмовився і заявив, що нові санкції проти Ірану вже ввели

"Я вивів США з жахливої односторонньої ядерної угоди з Іраном, і не далі як сьогодні відновив всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках цієї жахливої угоди. Тепер діють найжорсткіші санкції проти корумпованого режиму", - сказав він. Трансляцію виступу вели місцеві телеканали.

Варто нагадати, що Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з СВПД - угоди, яка була укладена в 2015 році і обмежувала ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС. Трамп обіцяв не тільки повернути колишні санкції, а й ввести нові, а Держдепартамент в зв'язку з цим повідомив про намір Вашингтона звести до нуля доходи Ірану від експорту нафти.

Як повідомляв УНН, США виведуть з-під дії антиіранських санкцій вісім країн на 180 днів.