Трамп обмовився і заявив, що нові санкції проти Ірану вже ввели
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, виступаючи в п'ятницю перед своїми прихильниками в штаті Західна Вірджинія, обмовився і заявив, що нова хвиля санкцій проти Ірану вже вступила в силу. Насправді, як роз'яснили раніше представники американської адміністрації, ці рестрикції почнуть діяти з 5 листопада, повідомляє УНН з посиланням на ефір головних американських телеканалів.
"Я вивів США з жахливої односторонньої ядерної угоди з Іраном, і не далі як сьогодні відновив всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках цієї жахливої угоди. Тепер діють найжорсткіші санкції проти корумпованого режиму", - сказав він. Трансляцію виступу вели місцеві телеканали.
Варто нагадати, що Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з СВПД - угоди, яка була укладена в 2015 році і обмежувала ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС. Трамп обіцяв не тільки повернути колишні санкції, а й ввести нові, а Держдепартамент в зв'язку з цим повідомив про намір Вашингтона звести до нуля доходи Ірану від експорту нафти.
Як повідомляв УНН, США виведуть з-під дії антиіранських санкцій вісім країн на 180 днів.