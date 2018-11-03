Трамп оговорился и заявил, что новые санкции против Ирана уже ввели

“Я вывел США из ужасной односторонней ядерной сделки с Ираном, и не далее как сегодня возобновили все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках этой ужасной сделки. Теперь действуют самые жесткие санкции против коррумпированного режима”, — сказал он. Трансляцию выступления вели местные телеканалы.

Стоит напомнить, что Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

Как сообщал УНН, США выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней.