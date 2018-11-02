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США виведуть з-під дії антиіранських санкцій вісім країн на 180 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сполучені Штати виведуть з-під дії антиіранських санкцій, про які буде оголошено 5 листопада, вісім країн на 180 днів без можливості продовження цього терміну. Про це заявив в п’ятницю спецпредставник США по Ірану Брайан Хук на брифінгу для журналістів в Держдепартаменті, повідомляє УНН.

Його запитали, чи збирається Вашингтон продовжувати тимчасове виключення з-під дії санкцій для восьми країн. “Ми не збираємося робити додаткові виключення в кінці (наданого згідно з цим Законом країнам) 180-денного періоду. Ми виявляємо особливу обережність з тим, щоб проводити нашу кампанію максимального економічного тиску (на Іран), не збільшуючи ціни на нафту”, — зазначив дипломат .

За його словами, США розраховують в наступному році на “більш інтенсивні поставки нафти”, що дозволить “прискорити просування” до того, щоб звести до нуля доходи Ірану від експорту нафти. “Наша мета полягає в тому, щоб скоротити до нуля імпорт країнами іранської нафти. Згідно з нашими прогнозами на 2019 рік, поставки нафти перевищать попит, і це створить набагато кращі умови для нас”, — підкреслив Хук.

Раніше в п’ятницю держсекретар США Майкл Помпео заявив, що в понеділок, 5 листопада зовнішньополітичне відомство опублікує список з восьми країн, які виводяться з-під антиіранських обмежень. Хук навідріз відмовився називати їх.

Як повідомляв УНН, Трамп пообіцяв арешти мігрантам, які нападуть на військових США при перетині кордону.

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