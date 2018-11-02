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США выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней

Киев  •  УНН

 • 9692 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Соединенные Штаты выведут из-под действия антииранских санкций, о которых будет объявлено 5 ноября, восемь стран на 180 дней без возможности продления этого срока. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге для журналистов в Госдепартаменте, сообщает УНН.

Его спросили, собирается ли Вашингтон продлевать временное исключение из-под действия санкций для восьми стран. “Мы не собираемся делать дополнительные исключения в конце (предоставленного по закону этим странам) 180-дневного периода. Мы проявляем особую осторожность с тем, чтобы проводить нашу кампанию максимального экономического давления (на Иран), не увеличивая цены на нефть”, — отметил дипломат.

По его словам, США рассчитывают в следующем году на “более интенсивные поставки нефти”, что позволит “ускорить продвижение” к тому, чтобы свести до нуля доходы Ирана от экспорта нефти. “Наша цель заключается в том, чтобы сократить до нуля импорт странами иранской нефти. Согласно нашим прогнозам на 2019 год, поставки нефти превысят спрос, и это создаст гораздо лучшие условия для нас”, — подчеркнул Хук.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в понедельник, 5 ноября внешнеполитическое ведомство опубликует список из восьми стран, которые выводятся из-под антииранских ограничений. Хук наотрез отказался называть их.

Как сообщал УНН, Трамп пообещал аресты мигрантам, которые нападут на военных США при пересечении границы.

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