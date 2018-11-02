Трамп пообіцяв арешти мігрантам, які нападуть на військових США при перетині кордону

“Те, що вони (мігранти) зробили з мексиканськими військовими, — це ганьба. Вони закидали їх камінням, деякі були дуже серйозно поранені. Кидали каміння прямо в обличчя”, — сказав президент США.

“Якщо вони зроблять подібне у нас, вони будуть заарештовані, у них будуть проблеми. Я не говорив, що в них треба стріляти, я цього не говорив. Але якщо вони зроблять це з нами, вони будуть заарештовані на тривалий термін”, — додав він.

Раніше президент США на брифінгу для журналістів у Білому домі заявив, що використання нелегальними мігрантами каменів буде розцінюватися як застосування вогнепальної зброї. Він підкреслив при цьому, що сподівається на те, що військовослужбовці США зі свого боку не будуть відкривати вогонь.

Трамп на цьому тижні розпорядився збільшити військову присутність США на кордоні з Мексикою до 15 тисяч солдатів, щоб зупинити “каравани мігрантів” з декількох тисяч чоловік, що прямує до кордону. За даними Міжнародної організації з міграції, на території Мексики зараз знаходяться три каравану мігрантів з країн Центральної Америки. Президент США заявив, що американські військові готові зустріти злочинців і “поганих хлопців”, які направляються в країну в складі груп мігрантів.

Як повідомляв УНН, Трамп потролив Іран щодо санкцій.