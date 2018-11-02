Трамп пообещал аресты мигрантам, которые нападут на военных США при пересечении границы

“То, что они (мигранты) сделали с мексиканскими военными, — это позор. Они закидали их камнями, некоторые были очень серьезно ранены. Кидали камни прямо в лицо”, — сказал президент США.

“Если они сделают подобное у нас, они будут арестованы, у них будут проблемы. Я не говорил, что в них надо стрелять, я этого не говорил. Но если они сделают это с нами, они будут арестованы на длительный срок”, — добавил он.

Ранее президент США на брифинге для журналистов в Белом доме заявил, что использование нелегальными мигрантами камней будет расцениваться как применение огнестрельного оружия. Он подчеркнул при этом, что надеется на то, что военнослужащие США со своей стороны не будут открывать огонь.

Трамп на этой неделе распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить “караваны мигрантов” из нескольких тысяч человек, направляющийся к границе. По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики сейчас находятся три каравана мигрантов из стран Центральной Америки. Президент США заявил, что американские военные готовы встретить преступников и “плохих парней”, которые направляются в страну в составе групп мигрантов.

Как сообщал УНН, Трамп потролив Иран по санкциям.