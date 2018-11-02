Трамп потролив Іран щодо санкцій

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп за три дні до впровадження економічних санкцій щодо Ірану вирішив підлити масла у вогонь і без того напружених відносин і розмістив на своїй сторінці у Twitter своєрідне попередження, передає УНН.