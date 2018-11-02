Трамп потролив Іран щодо санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп за три дні до впровадження економічних санкцій щодо Ірану вирішив підлити масла у вогонь і без того напружених відносин і розмістив на своїй сторінці у Twitter своєрідне попередження, передає УНН.
Так, американський лідер розмістив у соцмережі власне зображення із підписом “санкції близько”, додавши, що економічні заходи вступають в силу з 5 листопада.
Своїм записом Трамп зробив відсилку до фрази героя популярного серіалу “Гра Престолів” Неда Старка, що попереджав про наближення зими.
Нагадаємо, 6 серпня Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана. Відновлення санкцій пройде в два етапи, другий починається 5 листопада.
2 листопада 2018 р.