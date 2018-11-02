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Трамп потролил Иран относительно санкций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп за три дня до внедрения экономических санкций в отношении Ирана решил подлить масла в огонь и без того напряженных отношений и разместил на своей странице в Twitter своеобразное предупреждение, передает УНН.

Так, американский лидер разместил в соцсети собственное изображение с подписью "санкции близятся", добавив, что экономические меры вступают в силу с 5 ноября.

Своей записью Трамп сделал отсылку к фразе героя популярного сериала "Игра престолов" Неда Старка, предупреждающего о приближении зимы.

Напомним, 6 августа Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о возобновлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Возобновление санкций пройдет в два этапа, второй начинается 5 ноября.

pic.twitter.com/nk2vKvHuaL

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2018

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