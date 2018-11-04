Нетаньяху поблагодарил Трампа за введение антииранских санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение Вашингтоном санкций, направленных против Тегерана. Соответствующее заявление распространила в субботу канцелярия премьера, передает УНН.
“Долгие годы я призывал к полному восстановлению санкций против убийственного террористического режима Ирана, который угрожает всему миру, — отметил Нетаньяху. — Спасибо, президент Трамп, за исторический шаг”. Также премьер Израиля заявил, что первые последствия санкций ощущаются уже сейчас в связи с тем, что экономика Ирана “находится в состоянии депрессии”.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния, оговорился и заявил, что новая волна санкций против Ирана уже вступило в силу. На самом деле, как разъяснили ранее представители американской администрации, эти рестрикции начнут действовать с 5 ноября.