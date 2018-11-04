Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступает в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вторая часть санкций США в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны с Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) вступает в силу. Новая волна рестрикций коснется энергетической отрасли Ирана, соглашений, касающихся нефти, а также транзакций с ЦБ Ирана, судоходства и судостроения, информирует УНН со ссылкой на администрацию американского президента.
Как заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, администрация Белого дома намерена сократить “до нуля” нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций. Он также подчеркнул, что американские власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию глобального рынка. В результате будет возобновлено действие всех санкций, отмененных 16 января 2016 года, в день начала реализации СВПД.
Напоминаем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение Вашингтоном санкций, направленных против Тегерана. Соответствующее заявление распространила в субботу канцелярия премьера. “Долгие годы я призвал к полному восстановлению санкций против убийственного террористического режима Ирана, который угрожает всему миру, — отметил Нетаньяху. — Спасибо, президент Трамп, исторического шаг”. Также премьер Израиля заявил, что первые последствия санкций ощущаются уже сейчас в связи с тем, что экономика Ирана “находится в состоянии депрессии”.