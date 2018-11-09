Вашингтон стремится к расширению сотрудничества с Пекином по Ирану

“Я выразил наше желание на дальнейшее сотрудничество с Китаем вокруг ситуации с иранской программой разработки ядерных ракет и другой злонамеренной деятельности”, — сказал шеф американской дипломатии.

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Госсекретарь подчеркнул, что США "надеются сотрудничать с китайским правительством и китайскими энергетическими компаниями" вокруг ситуации с Ираном. Он подчеркнул, что стороны обсудили намерение Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

"Даже когда у наших стран возникают разногласия по важным вопросам, двустороннее сотрудничество по центральным вопросам остается существенным", - подчеркнул”, — подчеркнул Помпео.

Он указал на необходимость “поддерживать оказание давления” на КНДР, продолжая “строго выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН”. Глава Госдепартамента также отметил, что такие действия со стороны Пекина “будут способствовать достижению значительного прогресса в важном вопросе денуклеаризации” Корейского полуострова.

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Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступили в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерного компании (National Iranian Tanker Company, NITC).