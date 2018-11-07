Держдеп США звинуватив Іран у спробі сховати свої танкери
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Близько десятка іранських нафтотанкерів відключили свої радіовідповідачі автоматичної ідентифікаційної системи і тепер становлять загрозу міжнародній навігації та екології. Із таким твердженням виступив у середу спецпредставник США по Ірану Брайан Хук на брифінгу для журналістів у Держдепартаменті, передає УНН.
“На основі достовірних даних ми тепер знаємо, що до десятка іранських нафтотанкерів нещодавно відключили свої морські транспондери автоматичної ідентифікаційної системи і, по суті, зникли із поля зору ... Такі дії є загрозою безпеці на морі. Ці транспондери призначені для забезпечення максимальної видимості на морі, їх відключення тільки збільшує ризик нещасних випадків і травм”, — підкреслив спецпредставник по Ірану, чий апарат входить у структуру американського зовнішньоплітичного відомства.
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Як раніше інформував УНН, у травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.
Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції набрала чинності 5 листопада, вони торкнулися енергетичної галузі Ірану, а також угод, які стосуються нафти, і транзакцій зі центробанком країни. Обмеження вводяться проти іранських нафтових компаній і трейдерів, а саме Національної іранської нафтової компанії (NIOC), її “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а також Національної іранської танкерного компанії (National Iranian Tanker Company, NITC).