Госдеп США обвинил Иран в попытке скрыть свои танкеры

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107387 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114794 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152775 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146591 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137477 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128700 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172735 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп США обвинил Иран в попытке скрыть свои танкеры

Госдеп США обвинил Иран в попытке скрыть свои танкеры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Около десятка иранских нефтетанкеров отключили свои радиоответчики автоматической идентификационной системы и теперь представляют угрозу международной навигации и экологии. С таким утверждением выступил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге для журналистов в Госдепартаменте, передает УНН.

“На основе достоверных данных мы теперь знаем, что до десятка иранских нефтетанкеров недавно отключили свои морские транспондеры автоматической идентификационной системы и, по сути, пропали из виду... Такие действия представляют собой угрозу безопасности на море. Эти транспондеры предназначены для обеспечения максимальной видимости на море, и их отключение только увеличивает риск несчастных случаев и травм”, — подчеркнул спецпредставитель по Ирану, чей аппарат входит в структуру американского зовнишньоплитичного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели санкции против более 700 человек и компаний Ирана

Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступили в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерного компании (National Iranian Tanker Company, NITC).

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