Госдеп США обвинил Иран в попытке скрыть свои танкеры

“На основе достоверных данных мы теперь знаем, что до десятка иранских нефтетанкеров недавно отключили свои морские транспондеры автоматической идентификационной системы и, по сути, пропали из виду... Такие действия представляют собой угрозу безопасности на море. Эти транспондеры предназначены для обеспечения максимальной видимости на море, и их отключение только увеличивает риск несчастных случаев и травм”, — подчеркнул спецпредставитель по Ирану, чей аппарат входит в структуру американского зовнишньоплитичного ведомства.

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Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступили в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерного компании (National Iranian Tanker Company, NITC).