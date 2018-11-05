США ввели санкції проти понад 700 осіб і компаній Ірану

“Сьогодні Департамент США Управління з управління іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) здійснив низку заходів у зв’язку з повним переглядом санкцій щодо Ірану... У рамках повторного введення санкцій США понад 700 осіб були призначені або ідентифіковані і додані до списку SDN (спеціально призначених осіб) сьогодні, включаючи осіб, які були вилучені зі списку SDN у зв’язку з JCPOA (спільний всеосяжний план дій)”, — сказано в повідомленні Мінфіну.

Нагадаємо, сьогодні друга частина санкцій США щодо Ірану у зв’язку з виходом американської сторони з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) набуває чинності.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід Вашингтона з СВПД — угоди, яка була укладена в 2015 році і обмежувала ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС. Трамп обіцяв не тільки повернути колишні санкції, а й ввести нові, а Держдепартамент в зв’язку з цим повідомив про намір Вашингтона звести до нуля доходи Ірану від експорту нафти.

Як повідомляв УНН, США виведуть з-під дії антиіранських санкцій вісім країн на 180 днів.