США ввели санкции против более 700 человек и компаний Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против более чем 700 физических и юридических лиц Ирана. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня на сайте Минфина США, передает УНН.
"Сегодня Департамент США Управления по управлению иностранными активами Министерства финансов (OFAC) предпринял ряд мер в связи с полным пересмотром санкций в отношении Ирана... В рамках повторного введения санкций США более 700 человек были назначены или идентифицированы и добавлены в список SDN (специально назначенных лиц) сегодня, включая лиц, которые были удалены из списка SDN в связи с JCPOA (совместный комплексный план действий)", - говорится в сообщении Минфина.
Напомним, сегодня вторая часть санкций США в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны с Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) вступает в силу.
Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - соглашения, которое было заключено в 2015 году и ограничивало ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.
Как сообщал УНН, США выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней.