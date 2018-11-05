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США ввели санкции против более 700 человек и компаний Ирана

США ввели санкции против более 700 человек и компаний Ирана

Киев  •  УНН

 • 10617 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против более чем 700 физических и юридических лиц Ирана. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня на сайте Минфина США, передает УНН.

"Сегодня Департамент США Управления по управлению иностранными активами Министерства финансов (OFAC) предпринял ряд мер в связи с полным пересмотром санкций в отношении Ирана... В рамках повторного введения санкций США более 700 человек были назначены или идентифицированы и добавлены в список SDN (специально назначенных лиц) сегодня, включая лиц, которые были удалены из списка SDN в связи с JCPOA (совместный комплексный план действий)", - говорится в сообщении Минфина.

Напомним, сегодня вторая часть санкций США в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны с Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) вступает в силу.

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - соглашения, которое было заключено в 2015 году и ограничивало ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

Как сообщал УНН, США выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней.

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