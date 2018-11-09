Ракетний полігон Сохе в КНДР працює в звичайному режимі - Дослідження

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Демонтаж випробувального ракетного полігону Сохе на північному заході КНДР зупинений, і об’єкт, судячи з усього, функціонує в звичайному режимі. Про це повідомила в п’ятницю на своєму сайті дослідницька група 38 North при Університеті імені Джонса Хопкінса, яка базується у Вашингтоні і займається збором та аналізом інформації про Північну Корею на основі вивчення знімків із приватних супутників стеження, передає УНН.