Ракетний полігон Сохе в КНДР працює в звичайному режимі - Дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Демонтаж випробувального ракетного полігону Сохе на північному заході КНДР зупинений, і об’єкт, судячи з усього, функціонує в звичайному режимі. Про це повідомила в п’ятницю на своєму сайті дослідницька група 38 North при Університеті імені Джонса Хопкінса, яка базується у Вашингтоні і займається збором та аналізом інформації про Північну Корею на основі вивчення знімків із приватних супутників стеження, передає УНН.
Вона опублікувала доповідь, в якій були використані фотографії, зроблені з космосу 31 жовтня. Їх аналіз підтвердив, що обіцяний Пхеньяном демонтаж полігону не ведеться з минулого серпня. Більш того, на даху розташованого там складу пального встановлено нове обладнання, судячи з усього, вентиляційне. На полігоні відзначено звичайний рух автомобілів, що свідчить, на думку експертів, про нормальну роботу об’єкта.
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Як раніше інформував УНН, випробувальний полігон Сохе (Тончхан-ні), також званий космодромом, знаходиться в горбистій місцевості недалеко від кордону з Китаєм, в 200 км на північний захід від Пхеньяна і в 70 км на захід від великого ядерного центру в Йонбені. 7 лютого 2016 року з стартового майданчика на полігоні сохей був здійснений запуск ракети-носія з супутником “Кванменсон-4” (“Сяюча зірка — 4”).
Раніше співробітники сайту 38 North повідомляли, що реальні роботи по ліквідації стартового комплексу і об’єкта для випробування ракетних двигунів велися в Сохе тільки із липня і до початку серпня. Обіцянка про його ліквідацію була, зокрема, записана в спільному документі за підсумками зустрічі лідерів КНДР і Південної Кореї у вересні нинішнього року. У ньому Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.