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У США заявили про бажання Росії зняти банківські санкції із КНДР

У США заявили про бажання Росії зняти банківські санкції із КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що заклопотаність Росії гуманітарною ситуацією в КНДР пояснюється бажанням російської сторони зняти банківські санкції із Північної Кореї. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.

“Чого вони домагаються — це зняття санкцій в банківському секторі, ми не дозволимо цього зробити”, — сказала вона. За словами Хейлі, “це саме те, що вони (РФ) не виконують”. “Отже, тепер ми знаємо, який їхній порядок денний, ми точно знаємо, чому вони намагаються це зробити, і ми не дозволимо цьому статися”.

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Як раніше інформував УНН, у грудні минулого року Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію про чергове посилення санкцій проти КНДР у відповідь на проведені країною 29 листопада випробування балістичної ракети. Документ ввів нові обмеження на поставки сирої нафти і продуктів нафтопереробки, а також вимагає від усіх країн вислати трудових мігрантів КНДР протягом 24 місяців. Резолюція передбачає і інші обмеження, що стосуються поставок в КНДР промислового обладнання, важкої техніки і транспортних засобів.

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