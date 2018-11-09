В США заявили о желании России снять банковские санкции с КНДР

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108025 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115823 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154085 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147554 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137952 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128924 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173455 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118135 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141686 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145426 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США заявили о желании России снять банковские санкции с КНДР

В США заявили о желании России снять банковские санкции с КНДР

Киев  •  УНН

 • 11122 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что озабоченность России гуманитарной ситуацией в КНДР объясняется желанием российской стороны снять банковские санкции с Северной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Чего они добиваются — это снятия санкций в банковском секторе, мы не позволим этого сделать”, — сказала она. По словам Хейли, “это именно то, что они (РФ) не выполняют”. “Итак, теперь мы знаем, какова их повестка дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не позволим этому случиться”.

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Как ранее информировал УНН, в декабре прошлого года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной 29 ноября испытания баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

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