В США заявили о желании России снять банковские санкции с КНДР

“Чего они добиваются — это снятия санкций в банковском секторе, мы не позволим этого сделать”, — сказала она. По словам Хейли, “это именно то, что они (РФ) не выполняют”. “Итак, теперь мы знаем, какова их повестка дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не позволим этому случиться”.

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Как ранее информировал УНН, в декабре прошлого года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной 29 ноября испытания баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.