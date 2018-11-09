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Постпред США при ООН: Перенесення зустрічі Помпео з представником КНДР не впливає на плани щодо саміту

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Перенесення зустрічі американського держсекретаря Майкла Помпео зі завідувачем відділом Єдиного фронту Трудової партії Кореї Кім Йон Чхоль не вплине на домовленості про саміт США - КНДР. Про це заявила в четвер журналістам постпред Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН

Зустріч повинна була відбутися в Нью-Йорку 8 листопада, проте була перенесена на невизначений термін. У Держдепартаменті повідомили, що це пов’язано виключно з тим, що сторонам не вдалося узгодити графік, про це ж заявив президент США Дональд Трамп. Хейлі підтвердила, що зустріч була перенесена з ініціативи північнокорейської сторони.

“Це не змінює домовленостей про саміт Трампа і Кім Чен Ина”, — підкреслила Хейлі.

“Я говорила з представниками адміністрації, наскільки я знаю, вони просто відклали зустріч, тому що не були готові”, — зазначила дипломат.

За її словами, американська сторона зберігає готовність до діалогу.

У середу 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що його нова зустріч з Кім Чен Ином відбудеться, швидше за все, на початку 2019 року. Попередній саміт пройшов у Сінгапурі 12 червня 2018 року. Це була перша в історії зустріч лідерів США і КНДР. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.

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