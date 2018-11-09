Постпред США при ООН: Перенос встречи Помпео с представителем КНДР не влияет на планы по саммиту
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Перенос встречи американского госсекретаря Майкла Помпео с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль не повлияет на договоренности о саммите США — КНДР. Об этом заявила в четверг журналистам постпред США при ООН Никки Хейли, передает УНН.
Встреча должна была состояться в Нью-Йорке 8 ноября, однако была перенесена на неопределенный срок. В Госдепартаменте сообщили, что это связано исключительно с тем, что сторонам не удалось согласовать график. Об этом же заявил президент США Дональд Трамп. Хейли подтвердила, что встреча была перенесена по инициативе северокорейской стороны.
“Это не меняет договоренностей о саммите Трампа и Ким Чен Ына”, — подчеркнула Хейли.
“Я говорила с представителями администрации, насколько я знаю, они просто отложили встречу, потому что не были готовы”, — отметила дипломат.
По её словам, американская сторона сохраняет готовность к диалогу.
В среду 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с Ким Чен Ыном состоится, скорее всего, в начале 2019 года. Предыдущий саммит прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. Это была первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По её итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.